Donald Trump a purtat o mască de față când a intrat vineri după-amiază la Spitalul New York-Presbiterian, unde a rămas timp de aproximativ 45 de minute.

Presa americană a prezentat că Robert Trump, în vârstă de 72 de ani, este grav bolnav, dar nu este clar de ce a fost admis la unitate.

El obișnuia să administreze investițiile imobiliare ale imperiului imobiliar Trump. Robert Trump, născut în 1948, administrează holdingul imobiliar al Organizației Trump și face parte din consiliul de administrașie al ZeniMax Media. Este președintele al Trump Management, o companie în care un fond de investiții pe care îl are Donald Trump deține 25 la sută, iar restul este deținut de alți membri ai familiei Trump.

„Sper că este în regulă”, le-a spus președintele reporterilor care se îndreaptă spre spital. „El a avut o perioadă grea. El a avut o perioadă grea”.

El a mai spus reporterilor: „Am un frate minunat. Am avut o relație grozavă de mult timp. Din prima zi. Multă vreme. Și el este în spital chiar acum. Să sperăm că va fi în regulă, dar îi este greu.”

O fotografie nedatată a fraților Trump, de la stânga la dreapta: Robert, Elizabeth, Fred, Donald și Maryanne

Despre Robert Trump s-a vorbit mult în media în ultimul timp, după ce s-a adresat justiției, în numele familiei Trump, în încercarea de a opri cartea pe care a scris-o nepoata sa, Mary, „Too Much and Never Enough” (Prea mult și niciodată îndeajuns), care îl pune într-o lumină defavorabilă pe actualul locatar de la Casa Albă. Familia Trump a pretins că prin cartea sa, Mary Trump încalcă un acord de confidențialitate pe care l-ar fi semnat în momentul în care a încheiat o înțelegere financiară, scrie BBC.

După vizita la spital, Donald Trump, în vârstă de 74 de ani, a zburat la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, unde își va petrece weekend-ul.