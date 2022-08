Problema de circulație care dă bătăi de cap tuturor șoferilor. Numărul celor care cunosc răspunsul este foarte mic

O astfel de problemă de circulație a fost pusă de un șofer, pe un cont de socializare. El a cerut soluții, de la ceilalți internauți, cu privire la o situație concretă, în care două mașini erau implicate într-o tamponare pe un drum cu trei benzi. Iar răspunsurile au arătat că nu toți cei care dețin permis de conducere sunt la curent cu prevederile din legea circulației și știu cum să se descurce la situațiile care apar în trafic.

Astfel, problema pusă de internaut, care a dat bătaie de cap celor care au văzut-o și au încercat să găsească răspunsul sună astfel:

„Daca pe un drum cu trei benzi de circulatie, două masini aflate pe benzile 1 și 3 trec în acelasi timp pe banda 2 și se ciocnesc, cine e de vina pentru accident si, mai ales, ce regula se aplică? Multumesc!”

Răspunsurile primite au fost dintre cele mai variate. O parte dintre cei care au ținut să dea o soluție la această chestiune au afirmat că este vorba despre o culpă comună. Alții au afirmat că în asemenea situații se aplică regula priorității de dreapta.

Ce prevede legea rutieră în astfel de cazuri

Legea este foarte clară în aceste situații, însă puțini au fost cei care au gândit să o consulte înainte să dea un răspuns. Însă, este bine de știut cum trebuie să decurgă lucrurile într-o astfel de situație, precum cea prezentată de internaut.

Conform Art. 106, aliniatul 1, „pe un drum public prevăzut cu minimum trei benzi pe sens, când conducătorii a două autovehicule circulă în aceeași direcție, dar pe benzi diferite și intenționează să se înscrie pe banda liberă dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stânga să ocupe acea bandă”, după cum relatează auto-bild.ro.

Amenzi mai mari pentru cei care depășesc viteza

Codul Rutier modificat în anul 2022 prevede acordarea unor amenzi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. Amenzile vor merge de la un minim de de două puncte, adică 290 de lei (punctul de amendă care este de 145 de lei), până la 2.900 de lei. Acestea se acordă în cazul depășirii vitezei maxime legale cu 10 – 20 km/h.

Depășirea vitezei legale cu 21-30 km/h se sancționează cu patru sau cinci puncte-amendă (580 sau 725 lei), plus trei puncte de penalizare. În cazul celor care circulă cu o viteză mai mare de 31-40 km/h peste cea maximă admisă sunt sancționați cu şase până la opt puncte-amendă (de la 870 la 1.160 lei), plus patru puncte de penalizare. În cazul în care viteza maximă admisă este depășită cu 41-50 km/h sancțiunile sunt de la nouă la 20 puncte-amendă (de la 1.305 la 2.900 lei), plus şase puncte de penalizare.