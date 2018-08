Probele, strânse dosarul violențelor din Piața Victoriei de procurorul militar Bogdan Pîrlog, au fost colectate legal

Discuțiile purtate de jandarmi cu superiorii, în timpul protestului din 10 august, au fost înregistrate și securizate de procurorii militari, informează Digi24. Autoritățile au stabilit că probele strânse în seara protestului, de procurorul militar Bogdan Pîrlog în Piața Victoriei, au fost adunate legal.





Dosarul violenţelor din Piaţa Victoriei a fost constituit în urma sesizării din oficiu a procurorului Pîrlog, arată sursa citată, încă de marți, Parchetul General anunţând că procurorul general Augustin Lazăr a dispus preluarea dosarului de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare.

Informația vine ca urmare a discuțiilor cu privire la prezența sau absența unui procuror în timpul evenimentelor.

Amintim că ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marți dimineață, că Jandarmeria și-a coordonat intervenția de vineri sub supravegherea unui procuror militar. Șeful Parchetului Militar, Ionel Corbu, a susținut tot marți că pe 10 august niciun procuror militar nu s-a aflat în Piața Victoriei, pentru că abia pe 11 a primit o solicitare în acest sens. Ulterior, Jandarmeria Română a transmis un comunicat de presă în care a arătat că procurorul militar Bogdan Pîrlog a fost prezent la protestul de vineri. În final, procurorul Pîrlog a declarat că nu a supravegheat și că nu a coordonat intervenția jandarmilor, ci doar a trecut pe acolo în drum spre casă: ”La ora 17 am plecat de la birou și m-am îndreptat spre acasă. Undeva în jurul orei 18 am fost acolo pentru prima dată. Nici măcar nu s-a pus problema să îi temperez sau să iau vreo măsură cu privire la ei pentru că nu e treaba noastră. Din punct de vedere legal, niciun procuror nu are atribuții privind menținerea ordinii publice, supravegherea sau conformarea măsurilor de ordine publică. Nu există nicio procedură, nu avem nicio atribuție și nu avem ce căuta în a coordona și nici nu am făcut așa ceva. Nu există ‘a supraveghea’. Ceea ce am constatat acolo era o constatare subsecventă, post factum. Prezența mea nu a intimidat”, arată B1tv.

