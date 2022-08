Probe medicale transportate cu drona. Premieră la un spital din Europa

În mod normal, transportul se făcea cu mașina. S-a alaes varianta dronelor pentru că sunt mai rapide și nu rămân blocate în trafic, mai ales atunci când viața unui pacient depinde de fiecare secundă.

Pe acoperișul spitalului Middelheim din Anvers, un asistent medical aduce o bucată de țesut muscular, care trebuie să ajungă la Spitalul Augustin, pentru analize. Pentru prima oară în Europa, transportul se face cu o dronă, care parcurge un kilometru în doar două minute. Mai mult decât atât, drona nici nu are nevoie de pilot.

Cum este construită drona

Steven Wille, dezvoltator de drone SABCA, a precizat că aparatul are în partea de jos a dronei un cilindru. În acel loc este un tub și în el e așezat materialul medical. Pot fi transportate probe de țesut sau de sânge. În plus, drona are un design care asigură siguranța zborului deoarece creatorii aparatului nu își doresc să piardă transportul pe drum.

La destinație, proba de țesut este examinată de un medic patolog, în laborator. Sabine Declercq, patolog ZNA/GZA, a precizat că: „Asta e o procedură care are loc în timpul unei operații. Chirurgul vrea să știe cât mai repede dacă a eliminat toată tumoarea sau trebuie să mai facă incizii pentru a ajunge la țesutul sănătos al pacientului”.

Cum trebuie să procedeze medicii cu proba

Patolog a mai explicat că medicii sunt nevoiți să se miște rapid. Chirurgul vrea să lucreze mai departe cu materialul primit, iar pacientul trebuie să stea sub anestezie cât mai puțin. Astfel că este înțeles de ce este nevoie de promtitudine. În fiecare an, numai în Anvers sunt analizate de urgență aproximativ 1.200 de probe. Asta înseamnă cam 900 de drumuri cu taxiul, iar curierii rămân de multe ori blocați în trafic. Mai ales atunci când spitalele nu sunt în imediata apropiere.

Steven Wille a mai precizat că „Destinația finală e spitalul UZA, care e undeva mai în spate și spre dreapta. Ca să ajungi acolo cu mașina, trebuie să treci prin tunelul Craeybeckx. Acum o să câștigăm foarte mult timp, mai ales când traseul e aglomerat”.

Cheltuielile sunt destul de ridicate dar, pe viitor, un zbor cu drona ar putea fi la fel de ieftin ca un drum cu taxiul. Iar aparatele ar putea transporta medicamente. Mai mult decât atât, poate vor fi aduse chiar organe pentru transplant, informează Știrile ProTV.