PRO TV, aproape de a-şi pierde vedeta! Amalia Enache, dezvăluiri neaşteptate. De ce a vrut să-și dea demisia

Amalia Enache are o mulțime de fani și a fost mereu extrem de îndrăgită. A existat totuși un moment în care prezentatoarea a fost dispusă să renunțe la cariera sa.

Vedeta a povestit tot ce s-a întâmplat în podcastul realizat de Mihai Morar. Aceasta a dezvăluit că în clipa în care a aflat că este însărcinată nefiind căsătorită s-a gândit ca situația i-ar putea afecta imaginea sa dar și a postului la care lucrează de ani de zile. Astfel, s-a gândit să-și dea demisia.

Șefa ei a fost cea care a convins-o să renunțe la această idee. În prezent, Amalia Enache prezintă știrile de noapte împreună cu Cristian Leonte.

În momentul în care era clar că sunt însărcinată și că nu sunt într-o poveste tipică de căsătorie, am fost la șefa mea și i-am spus că s-ar putea să fie ceva ce să atragă știrile într-o poveste nedorită. Noi, prezentatorii de știri, trebuie să fim văzuți la televizor ca niște oameni care livrează niște informații și în continuare nu cred că oamenii când se uită la televizor trebuie să se gândească la povestea mea, ci la ceea ce am eu de spus acolo și cum pot eu să îi spun acea știre. Și atunci am mers la șefa mea, care este una dintre cele mai inteligente persoane pe care le știu, și i-am spus că îmi doresc foarte mult acest copil, nu sunt căsătorită, s-ar putea să se facă tot felul de speculații și că sunt dispusă să renunț la tot. Ea mi-a spus: ‘Dar cum adică să renunți?! Dimpotrivă, ai întreaga mea susținere’. Și chiar am avut o susținere uriașă, a dezvăluit vedete în podcastul realizat de Mihai Morar.