Pro TV a început filmările pentru un nou serial. Dragoș Bucur și Tudor Chirilă, în rolurile principale

Pro TV a început filmările pentru „Trafic”, un nou serial despre familie și criminalitate, cu Dragoș Bucur și Tudor Chirilă în distribuția principală, relatează paginademedia.ro.

Pro TV a dat startul producției pentru un nou serial original intitulat „Trafic”, o dramă care aduce în prim-plan o poveste tensionată despre familie și lumea interlopă. Filmările au început deja, iar proiectul face parte din strategia postului de a dezvolta conținut local de calitate.

Noua producție este construită în jurul unor personaje aflate în situații-limită, în care alegerile personale se intersectează cu realități dure din mediul criminal.

Acțiunea serialului îl are în centru pe Doru Alexe, interpretat de Dragoș Bucur, un tată obișnuit a cărui viață se schimbă radical după ce fiul său ajunge implicat în lumea crimei organizate.

În paralel, firul narativ îl urmărește pe procurorul Laurențiu Crețu, interpretat de Tudor Chirilă. Acesta încearcă să destructureze o rețea de infractori din București, în timp ce se confruntă cu propriile provocări din viața de familie și încearcă să-și protejeze fiica.

Din distribuția serialului mai fac parte Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar. Personajele feminine vor contribui la dezvoltarea poveștii și la conturarea unor relații complexe între protagoniști.

Producătorii anunță că serialul va pune accent pe realism și pe tensiunea generată de confruntările dintre personaje.

Lansarea serialului „Trafic” vine într-o perioadă în care postul a obținut rezultate bune cu alte producții românești recente. Reprezentanții televiziunii Pro TV susțin că noul proiect continuă această direcție.

„Angajamentul nostru pentru dezvoltarea produselor de ficţiune locală continuă să crească, reflectând dedicarea noastră de a oferi poveşti de calitate înaltă care rezonează cu publicul român. Pornind de la succesul producţiilor noastre, precum TĂTUŢU’, CLANUL sau GROAPA, pregătim acum un nou serial crime drama original şi captivant, cu o distribuţie formată din actori îndrăgiţi, un fir narativ puternic şi o producţie de înaltă calitate. Povestea din TRAFIC reflectă aspecte ale realităţii cotidiene, surprinzând luptele, alegerile şi provocările cu care se pot confrunta oamenii în viaţa de zi cu zi, de la dinamica din cadrul familiei până la supravieţuirea în lumea imprevizibilă a criminalităţii”, a declarat Antonii Mangov, Programming Director.

Serialul „Trafic” se anunță ca o producție care explorează teme actuale și situații inspirate din realitate, într-un cadru urban dominat de tensiune și incertitudine.