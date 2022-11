Prințului Harry, aventură cu o vedetă TV. „Mi-a dat cel mai incredibil și pasional sărut pe care l-am primit vreodată în viața mea.“

Cea care a făcut dezvăluirile este o cunoscută vedetă de reality-show în cauză este Catherine Ommanney, din Real Housewives of D.C., care a afirmat că ea și prințul Harry au avut o scurtă poveste amoroasă în luna mai, 2006. La acea vreme ea avea 34 de ani, iar el 21.

Catherine a povestit pentru The Sun despre scurta ei idilă regală, care, potrivit ziarului, s-a lăudat că a băut cu Harry la Art Bar din Chelsea, în Londra, și la clubul de noapte Eclipse din South Kensington, înainte ca cei doi să continue noaptea în localul unuia dintre prietenii lui Harry din Chelsea. Aceasta a mai adăugat că este convinsă că el nu va vorbi despre aventura lor în viitorul său volum de memorii.

„Mă îndoiesc că voi apărea în cartea lui Harry, deoarece un prinț nu poate fugi cu o femeie de 34 de ani, mamă a doi copii, pur și simplu nu se face așa ceva”, a prefațat ea povestea, care implică un sandviș cu șuncă, cel mai „pasional” sărut și un concurent puternic pentru cea mai cruntă poveste cu fantome a anului. Aceasta a povestit detaliat cum a decurs prima lor noapte glorioasă.

„Un prinț nu poate fugi cu o femeie de 34 de ani, mamă a doi copii”

„Am urcat la etaj în baie și am început să ne prostim ca niște adolescenți, cântând în periuțele de dinți ca și cum ar fi fost niște microfoane. Am intrat în baie cu hainele pe noi și unul dintre prietenii noștri a făcut o fotografie cu telefonul meu. Harry și cu mine ne-am dus în bucătărie și el a făcut un sandviș cu șuncă grozav. La bucătărie am stat de vorbă o veșnicie și amândoi am chicotit.

Am început să ne jucăm de-a bătaia și cred că ne-am luptat în continuu timp de aproximativ 15 minute, când i-am spus că trebuie să merg acasă. Atunci m-a ridicat de talie de pe podea și m-a ținut de perete. Mi-a dat cel mai incredibil și pasional sărut pe care l-am primit vreodată în viața mea. Am rămas absolut fără cuvinte” a povestit vedeta de reality-show.

Din păcate, în ciuda „celui mai incredibil și pasional sărut”, idila nu a avut un final de basm, evident. Potrivit lui Catherine, după alte două întâlniri, Harry și-a schimbat numărul de telefon și legătura dintre ei s-a încheiat la fel de brusc cum a început.