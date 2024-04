International Harry, într-un nou scandal de proporții. Fotograful regal l-a dat de gol







Prințul Harry se află din nou în centrul unui scandal. Mai exact, organizația de caritate care protejează fauna și vegetația pe cale de dipariție, este acuzată de practici ilegale, de tortură. Unii martori, care ar veni din rândul braconierilor, spun că organizația condusă de prințul Harry ar folosi o tehnică de tortură a speciilor de animale numită „leagănul”.

Acuzații grave la adresa organizației condusă de Prințului Harry. Ce este metoda „leagănul”

Se presupune că angajații organizației de caritate condusă de Harry ar fi folosit metoda de tortură numită „leagănul”, care ă strângerea unei victime, suspendarea ei în aer și rotirea lor în timp ce sunt bătute cu bastoane. Se aplică atât oamenilor, cât și animalelor, relatează The Sun.

Metoda de tortură ar fi fost folosită de angajații organiziei din Congo, iar la acest moment se derulează mai multe anchete.

Recent, Harry a menționat că SUA este „noua sa țară” de reședință, într-un document actualizat de la Companies House. Prințul Harry ar putea fi pe punctul de a renunța la titlurile regale după ce a făcut această declarație, crede un fotograf regal, conform Express.co.uk.

De altfel, prințul Harry este rezident în SUA din 29 iunie 2023, dată la care regele Charles i-a cerut lui și lui Meghan să părăsească Frogmore Cottage.

Detalii „picante” de la fotograful regal, Arthur Edwards

Chiar dacă familia sa este măcinată de boală cumplită, Harry ar fi tăiat orice legătură cu Familia Regală.

„Este un alt semn că a tăiat cu adevărat legăturile cu Familia Regală. Întotdeauna am spus că am crezut că Prințul Harry se va întoarce într-o zi aici și va lucra pentru Familia Regală. Acum pare destul de sigur că s-a hotărât că America este acasă și că acolo vrea să rămână. Într-o zi, ar putea chiar să solicite cetățenia. În acest fel, va trebui să renunțe la titlul său – Ducele de Sussex”, a declarat fotograful regal, Arthur Edwards pentru The Sun.