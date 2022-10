Prințul Harry ține în tensiune Familia Regală. Ce secrete deține Ducele de Sussex

Dacă Prințul Harry va face afirmații despre monarhie în memoriile sale, el riscă să fie exilat total atât de Familia Regale, cât și de publicul britanic. Memoriile Ducelui de Sussex trebuiau să fie lansate în următoarele săptămâni. Totuși, lansarea ar putea fi amânată cu câteva luni, astfel încât să poată adăuga noi capitole în care va relata înmormântarea bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a.

Mai mult, surse regale suțin că acesta l-ar șantaja pe Regele Charles și se întreabă ce secrete deține Harry.

La începutul acestei săptămâni, au început să circule rapoarte conform cărora asistenții regali au purtat discuții cu privire la posibilitatea de a-l împiedica pe Harry să-și publice cartea. Palatul Buckingham este îngrijorat că jurnalul ducelui ar putea conține dezvăluiri din interiorul Familiei Regale.

Publicul britanic l-ar putea părăsi pe Prințul Harry

Nile Gardiner, un pasionat de monarhie, a avertizat că respectul rămas din partea publicului britanic față de Harry ar dispărea imediat. Acest lucru s-ar întâmpla dacă cartea conține atacuri împotriva propriei sale familii. De asemenea, Gardiner a mai susținut că orice critici la adresa Familiei Regale ar distruge speranțele unei posibile împăcări cu membrii familiei. Mai mult decât atât, acest lucru l-ar putea exila definitiv din familie.

Gardiner a mai declarat că „Publicul britanic a rămas fără răbdare cu ei, iar Meghan în special este o figură foarte nepopulară. Există mai multă bunăvoință față de Harry, dar asta s-ar evapora imediat dacă ar scoate o carte care să-și atace propria familie. Orice respect rămas pentru Harry ar dispărea dintr-o clipă”. În acest context, Prințul Harry a amânat lansarea cărții sale. Totuși, Gardiner consideră că Ducele de Sussex ar trebui să retragă cartea complet pentru că aceasta ar crea sigur controverse la momentul lansării.

Ce a spus Prințul Harry despre cartea sa

Atunci când Ducele de Sussex a anunțat pentru prima dată detaliile cărții, el a precizat că: „Scriu asta nu ca prințul care m-am născut, ci ca omul în care am devenit. Am purtat multe pălării de-a lungul anilor, atât la propriu, cât și la figurat, și speranța mea este că spunându-mi povestea – cu urcușuri și coborâșuri, greșeli, lecții învățate – pot ajuta să arăt că, indiferent de unde venim, avem mai multe în comun decât credem”. De asemenea, Harry a s-a arătat recunoscător că are posibilitatea de a împărtăși lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul vieții. În plus, ducele a mărturisit că memoriile sale vor prezenta întâmplări veridice din viața sa.

După moartea Reginei luna trecută, Harry a lansat un omagiu emoționant și emoționant în care a lăudat „grația și demnitatea neclintită” a regretatei sale bunici. În același timp, el își amintea de momentele speciale pe care le-au împărtășit. „În sărbătorirea vieții bunicii mele, Majestatea Sa Regina – și în doliu pentru pierderea ei – ne reamintește tuturor de busola călăuzitoare pe care a fost pentru mulți în angajamentul ei față de serviciu și datorie. A fost admirată și respectată la nivel global. Harul și demnitatea ei neclintită au rămas adevărate de-a lungul vieții și acum moștenirea ei veșnică, informează Express.co.