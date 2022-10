Prințul Harry, „moștenitorul de rezervă”. Dezvăluiri tulburătoare din cartea sa autobiografică

Ducele de Sussex îşi va lansa memoriile la începutul anului 2023, potrivit editurii Penguin Random House, citat de publicația britanică The Independent. Cartea autobiografică „intimă şi emoţionantă” a prinţului Harry, intitulată „Spare”, va fi lansată oficial pe 10 ianuarie, informează The Express.

Veniturile obţinute din această carte vor sprijini două organizaţii caritabile. Prima este Sentebale, căreia Harry i-a donat 1,5 milioane de dolari (1,29 milioane de lire sterline). Harry a fondat organizaţia, care sprijină copiii şi tinerii vulnerabili din Lesotho şi Botswana, bolnavi de HIV/SIDA, împreună cu prinţul Seeiso.

A doua organizaţie este WellChild, aflată sub patronajul lui Harry de 15 ani, care va primi o donaţie de 300.000 de lire sterline. WellChild face posibil ca tinerii şi copiii cu nevoi complexe de sănătate să fie îngrijiţi la domiciliu în loc de spital, ori de câte ori este posibil.

„A fost una dintre cele mai sfâşietoare imagini ale secolului XX: doi băieţi, doi prinţi, mergând în spatele sicriului mamei lor, în timp ce lumea privea îndurerată şi îngrozită”, se indică în descrierea oficială a cărţii. „În timp ce Diana, Prinţesa de Wales, era înmormântată, miliarde de oameni s-au întrebat ce gândesc şi ce simt prinţii – şi cum se vor desfăşura vieţile lor de acum încolo.

Pentru Harry, aceasta este, în sfârşit, acea poveste”, se precizează în descriere. „Cu onestitatea sa brută, fără menajamente, „Spare” este o autobiografie de referinţă, plină de informaţii, revelaţii, autoexaminare şi înţelepciune greu câştigată despre puterea eternă a iubirii în fața durerii pierderii”, continuă aceasta. Un audiobook narat de prinţ va fi, de asemenea, lansat pe 10 ianuarie.

Titlul pare să facă referire la dictonul „moștenitor de rezervă”, legat obiceiurile Casaei Regale, datând din vremuri mai puțin progresiste, când se considera mai sigur pentru continuarea succesiunii să existe cel puțin doi fii în cazul în care primul născut ar păți ceva.

Mulți comentatori au reacționat rapid la vestea privind memoriile ducelui, inclusiv prezentatorul TV Piers Morgan, care în nenumărate ocazii i-a atacat public pe ducele și pe ducesa de Sussex.

Out January 10, SPARE is Prince Harry’s raw, unflinching [story]. . . Full of insight, revelation, self-examination, and hard-won wisdom about the eternal power of love over grief.”@penguinrandom have announced details of the Duke of Sussex’s memoir, available in 16 languages. pic.twitter.com/8YCYwqjShS

— Omid Scobie (@scobie) October 27, 2022