Prințul Harry și Meghan, luptă acerbă cu William și Kate. Noul plan le-a reușit

Prințul Harry și Meghan Markle sunt mult mai captivanți decât reținuții William și Kate. Asta arată un studiu de la GetInsta. Ducii de Sussex sunt „dornici să interacționeze cu publicul lor”. Nu același lucru se spune despre „conservatorii” William și Kate Middleton.

Spre deosebire de ducele și ducesa de Cambridge, familia ducilor de Sussex a lăsat publicul să intre în viața lor personală. Mai ales de când s-au retras din toate funcțiile regale.

Prințul Harry și Meghan îi întrece la imagine pe William și Kate

De la ieșirea lor oficială în 2020, Prințul Harry și Meghan și-au stabilit în California. În anul următor, cuplul a dezvăluit despre luptele cu familia. Despre rasism în timpul unui interviu de neuitat cu Oprah Winfrey. Prințul Harry a lansat apoi cartea Spare. Aici detaliază momentele cheie din viața sa, inclusiv o luptă fizică cu William.

Un purtător de cuvânt de la GetInsta a declarat că activitățile ducilor de Sussex pălesc pe lângă ceea ce întreprind ducii de Cambridge.

„Nu este surprinzător faptul că sunt mai implicați decât conservatorii Prințul William și Kate Middleton. Nu ar fi o surpriză dacă ducii de Sussex vor continua aşa în viitor”.

Ducii de Sussex avizi după publicitate

Prințul Harry și Meghan se plângeau mereu că sunt vânați de presa tabloidă. Dar ei au continuat să aibă apariții publice dese în SUA. De asemenea, se spune că Meghan își plănuiește „revenirea la Hollywood”. S-a spus că „visul ei de a deveni mare la Hollywood este încă viu”.

La începutul acestui an, Spotify și Sussex au convenit „în mod reciproc” să se despartă. Punând capăt podcastului Archeypes al lui Meghan după doar 12 episoade. Prinţul Harry nu se lasă mai prejos, în curând va surprinde cu un nou plan care ar putea fi o nouă lovitură de imagine.

În ciuda acestui fapt, Prinţul Harry și Meghan încă mai au contractul pe mulți ani cu Netflix, în valoare de 100 de milioane de dolari. Compania lor, Archewell Productions, a cumpărat, de asemenea, drepturile de film al romanului bestseller Meet Me at the Lake, care ar putea fi adaptat pentru gigantul de streaming. Acest lucru are un cost raportat de 3,8 milioane USD pentru drepturile de adaptare.

Deși rămâne încă de văzut dacă Meghan Markle va reveni pe ecrane, se spune că starul din Suits plănuiește și o relansare majoră care i-ar putea surprinde pe mulți.

