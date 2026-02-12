Prințesa Diana i-a, la un moment dat, Camillei, să se despartă de Charles. Și-a pierdut calmul în văzul tuturor

Prințesa Diana a fost mereu o figură publică fascinantă, admirată pentru grația și eleganța ei, dar și pentru felul direct în care își exprima emoțiile în situații delicate. Unul dintre cele mai tensionate momente ale vieții sale a avut loc în 1989, la o petrecere privată organizată de Lady Annabel Goldsmith, a povestit autorul Tom Bower în cartea sa.

La petrecerea respectivă, Prințesa Diana s-a întâlnit neașteptat cu Camilla Parker Bowles, actuala regină consort și a avut o discuție destul de dură cu ea. La acea vreme, relația lui Charles cu Camilla nu era cunoscută publicului, dar Diana știa despre apropierea lor.

În timpul petrecerii, Diana și Charles au sosit, surprinzând-o pe Camilla, care era deja prezentă cu soțul ei, Andrew Parker Bowles. „Charles era cu Diana, în timp ce soții Parker Bowles erau deja acolo. Atunci, Diana a provocat-o pe Camilla, spunându-i, de față cu toată lumea, să-l lase în pace pe Charles”, a povestit Tom Bower.

Această replică a creat o tăcere instantanee în încăpere, iar invitații au simțit tensiunea emoțională dintre cele două femei. Camilla a reușit să-și controleze furia și i-a răspuns Dianei cu fermitate: „nu este acceptabil să ai un astfel de comportament într-o casă privată.”

Reacțiile invitaților au fost împărțite. Prietenii Camillei au considerat că Diana a creat o scenă inutilă, în timp ce alții au criticat răspunsul rece și calculat al Camillei. Confruntarea a reflectat tensiunea reală dintre Diana și Camilla și complexitatea relației lui Charles cu ambele femei.

Aversiunea Dianei față de relația lui Charles cu Camilla era întemeiată. Până în 1989, cei doi petreceau mult timp împreună, iar Diana era conștientă de apropierea lor. Chiar și gesturile mici, precum brățara pe care Camilla o purta cu inițialele „G” și „F” — prescurtări pentru „Gladys și Fred”, poreclele folosite între ea și Charles — alimentau suspiciunile Dianei.

După despărțirea oficială a Dianei și a lui Charles în 1992, prințesa a abordat subiectul relației lui Charles cu Camilla în biografia sa autorizată Diana: Povestea unei prințese spuse de ea însăși. Relația dintre Charles și Camilla a rămas discretă ani de zile, prima lor apariție publică împreună fiind în 1999, iar căsătoria civilă a fost oficializată abia în 2005.

Drumul Camillei către acceptarea în familia regală nu a fost ușor. Nici Prințul Harry, nici Prințul William nu doreau ca tatăl lor să se căsătorească cu Camilla, deși îl susțineau în relație.

În memoriile sale, Spare (2023), Harry scrie că atât el, cât și William, i-au transmis lui Charles că nu vor ca această relație să se transforme într-o căsătorie oficială, din cauza riscului comparațiilor constante cu Diana și a presiunii presei.

Și Regina Elisabeta a II-a a fost inițial reticentă față de relația lui Charles cu Camilla, considerând că adulterul nu poate fi acceptat și că nu ar putea ierta implicarea Camillei în mariajul cu Diana.

De-a lungul timpului, totuși, suverana și-a schimbat atitudinea și a participat la binecuvântarea religioasă după căsătoria civilă din 2005, contribuind la legitimarea oficială a relației în fața familiei și a publicului britanic.

În plus, după ce Charles a trecut printr-o perioadă dificilă de sănătate, inclusiv tratamente pentru cancer, Camilla și-a intensificat angajamentele oficiale și a devenit o figură activă și populară în viața publică regală, câștigând treptat recunoașterea și respectul populației.