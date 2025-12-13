Prințul Harry, victorie în lupta pentru protecția plătită din bani publici. Ce urmează

Prințul Harry a câștigat dreptul la o evaluare completă a riscurilor de securitate, după ce Ministerul de Interne britanic a revenit asupra deciziei anterioare. Această decizie ar putea schimba modul în care familia sa vizitează Marea Britanie, potrivit The Telegraph.

Victoria lui Harry i-ar putea permite, în sfârșit, Regelui Charles să-și revadă nepoții, Archie, 6 ani, și Lilibet, 4 ani, care locuiesc în prezent în Statele Unite împreună cu părinții lor. Monarhul nu i-a mai văzut din iunie 2022, când a avut loc Jubileul Reginei Elisabeta a II-a.

De atunci, Harry a susținut că este mult prea riscant ca familia sa să călătorească în Marea Britanie fără măsuri adecvate de protecție. Ducele a încercat anterior să obțină în instanță restabilirea protecției poliției plătite din bani publici, însă a pierdut procesul și a acuzat că ar fi vorba despre un „aranjament al establishmentului”.

Conform rapoartelor, Ministerul de Interne a schimbat acum decizia și a cerut o revizuire a situației de securitate a prințului. Aceasta este prima evaluare de risc realizată pentru Harry de la retragerea sa ca membru activ al familiei regale în 2020, atunci când s-a mutat în Statele Unite.

La momentul respectiv, prințul Harry se afla pe lista celor mai expuși în fața unui risc, imediat după regină și premier. În februarie 2020, nivelul său de risc a fost redus, iar dreptul automat la protecție cu poliție înarmată a fost revocat în cazul lui.

După pierderea protecției regale, Harry s-a mutat în SUA împreună cu Meghan Markle și fiul lor Archie, urmând ca apoi să se nască și fiica Lilibet. Estimările arată că securitatea lor anuală în Statele Unite ajunge la câteva milioane de dolari.

După aproape șase ani, Comitetul Executiv pentru Protecția Regilor și VIP-urilor (RAVEC) a instruit Board-ul de Management al Riscurilor să reevalueze amenințarea la adresa lui Harry. Procesul este în desfășurare, cu informații colectate de la poliție, guvern și echipa prințului.

Ministerul de Interne, care supraveghează RAVEC, urmează să ia o decizie până luna viitoare. Dacă se va stabili că acesta are nevoie de protecție cu poliție înarmată, aceasta va fi finanțată din bani publici ori de câte ori va fi pe teritoriul britanic.

În prezent, ducele trebuie să notifice Poliția Metropolitană cu 30 de zile înainte de a călători în Marea Britanie, pentru a evalua nevoile sale de securitate pentru fiecare vizită în parte. Unii experți susțin că această abordare costă mai mult decât desemnarea câtorva ofițeri permanenți pentru vizitele rare ale prințului.

Într-un interviu exploziv de 30 de minute, Harry a criticat decizia, numind-o „un bun vechi aranjament al establishmentului”.

„Cealaltă parte a câștigat menținându-mă nesigur. Nu văd un moment în care să îmi aduc soția și copiii înapoi în aceste condiții”, spunea Harry.