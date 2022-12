Prin câte a trecut Gina Pistol până să se bucure de succes. „Am frecat podele și am spălat geamuri!”

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din țară, se iubește de câțiva ani cu Smiley și a adus pe lume o fetiță. Cu toate astea, ea povestit că a făcut sacrificii pentru pentru a avea succes și că nu toți colegii de breaslă au plăcut-o.

„Sunt de meserie optician. Mama s-a gândit să am o meserie să fac bani. Pe vremuri, când făceam practică, șlefuiam lentile. Celebritatea a venit mai târziu. Fiind la o agenție de modele, luau hostese pentru salonul auto. Acolo a venit cineva care se ocupa de deschiderea unui magazin. Au vrut să mă angajez. Am muncit și acolo. De câte ori am frecat podelele si am spălat geamurile. (…) Cristian Botez, fotoreporter de la agenție, mi-a zis că e un casting la PlayBoy și dacă aș vrea să merg. I-am zis ce să caut acolo printre divele alea? Am fost la casting și singurul care m-a simpatizat a fost domnul Boerescu. Florin Călinescu nu m-a plăcut. Au fost o prezentare și o defilare în costum de baie. Cred că a contat și felul meu de a fi. Eram o fată simplă și se pare că am plăcut”, a povestit Gina Pistol la podcastul „Lucruri simple”, realizat de Horia Brenciu.

Gina Pistol, împlinită în relația cu Smiley

Gina Pistol a recunoscut că a trecut prin mai multe relații eșuate și că s-a rugat mult la Dumnezeu până să-l întâlnească pe tatăl fetiței ei, Smiley. O perioadă, prezentatoarea de la Antena 1 și-a pierdut speranța și nu a mai crezut că va avea o relație așa cum își dorește.

Cei doi formează un cuplu de aproape șapte ani. „Facem șapte ani anul viitor, în luna martie. Înainte să încep relația cu el, mă gândeam dacă o să găsesc pe cineva ca mine? Și aveam o discuție cu Dumnezeu: Să fie omul potrivit pentru mine, să fie om bun, și să fie bun pentru mine. Și uite că a făcut bine”, a mai spus Gina Pistol, care săptămâna trecută a împlinit 42 de ani, fiind cu trei ani mai mare decât Smiley.

Mai mult, Gina Pistol a povestit că ea a făcut primul pas și că l-a cucerit pe Smiley cu talentul ei la gătit.