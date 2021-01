Rareș Bogdan către Orban: demisia! „PNL este acum pe un butoi de pulbere”. „Ludovic Orban trebuia să-și dea demisia din funcția de președinte al PNL după alegerile parlamentare. A eșuat în calitate de președinte.

PNL are nevoie de o reformă totală”, a declarat ieri seară prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan în emisiunea lui Ion Cristoiu de la Aleph News. Altfel, PNL riscă să aibă soarta PNȚCD care a dispărut după guvernarea pe care a condus-o în anii 1997-2000, a accentuat liderul PNL.

„I s-a umflat capul. Și-a închipuit că este lupul alfa”

El l-a criticat dur, fără menajamente, pe actualul șef al partidului. ,,Lui Orban i s-a umflat capul cât a fost premier. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate. Cu excepția unui singur om, Emil Boc, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează. Că sunt mesianici pentru România și pentru omenire, s-au stricat la cap”, a comentat Rareș Bogdan.

Ce previziune face opozantul lui Orban?

Faptul că PNL riscă să ajungă la 15%, la 10%, dacă nu se recurge la o reformă care să stopeze scăderea partidului.

La alegerile parlamentare din decembrie 2020, PNL a obținut 25%, scor electoral modest în comparație cu cel câștigat la alegerile locale din septembrie 2020, 34%. Iar la București, unde Ludovic Orban a candidat la alegerile parlamentare primul pe lista partidului la Camera Deputaților, scorul obținut a fost de 21%.

„Partidul acesta trebuie să aibă viitor, nu numai trecut și prezent”, a precizat Bogdan. El a propus și o soluție pentru ridicarea scorului partidului în București. Premierul Florin Cîțu să preia conducerea organizației. În prezent, filiala PNL-București este condusă de Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, o fidelă a lui Ludovic Orban.

Pesedizarea PNL a dus la pierderea a 500.000 de voturi și a județului Mureș

Motivele decăderii PNL sunt multiple, în analiza lui Rareș Bogdan: modul discreționar în care Ludovic Orban a condus partidul, faptul că acesta s-a opus propunerii de remaniere a unor miniștri cu imagine negativă precum Ion Ștefan sau Monica Anisie pe motiv că ar da un semnal de neîncredere în Guvern, că a luat măsuri impopulare cât a fost premier în loc să întrețină un dialog cu instituțiile, cu mediul de afaceri, cu conducerile cultelor religioase, cu organizațiile profesionale, toate lovite de efectele crizei provocate de pandemie.

O altă critică adusă lui Ludovic Orban: dublul limbaj practicat în spațiul public

În timp ce PNL acuza PSD de guvernările corupte pe care le-a gestionat, Ludovic Orban racola pesediști în partid. Efectul: „PNL a câștigat două județe mici din sudul țării care aparținuseră PSD, dar am pierdut peste 500.000 de votanți din cauza acestei politici”.

Rareș Bogdan l-a acuzat pe Orban și pentru faptul că PNL a pierdut județul Mureș la alegeri, în urma scandalului generat de filmarea Recorder care a arătat că și PNL practică aceeași politică pesedistă, de politizare a funcțiilor din administrația centrală și locală.

Rareș Bogdan îl suspectează pe șeful lui de partid și pentru faptul că l-ar sabota pe premierul Cîțu.

„Informațiile că Guvernul Cîțu ar urma să cadă pornesc tot din PNL. Noi trebuie să-l susținem pe Florin Cîțu care este un premier foarte bun. El se întărește pe zi ce trece. Noi, reformiștii din PNL îl susținem ca premier și susținem Guvernul Cîțu”, a accentuat Bogdan.

Reformiștii anti-Orban sunt conduși de Boc și Bolojan

Cine sunt reformiștii, cum i-a conturat ieri seară Rareș Bogdan pe cei care contestă șefia lui Ludovic Orban? Câteva nume amintite de opozantul președintelui PNL: Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor. Robert Sighiartău, secretar general al partidului. Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. Mircea Hava și Gheorghe Falcă, lideri influenți din Ardeal, deputatul Florin Roman, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Fără a-i mai aminti pe parlamentarii și miniștrii care susțin opoziția la adresa președintelui PNL.

„Sunt zeci de filiale ale PNL și foarte mulți primari”, a calculat Rareș Bogdan. El a subliniat că, la ora actuală, Emil Boc este cel mai apreciat lider al dreptei din România și are la nivel național 28% procent de apreciere.

Rareș Bogdan a vrut să candideze la parlamentare. Șeful a zis NU

Rareș Bogdan, în prezent europarlamentar, a vorbit și despre câteva fricțiuni personale cu Ludovic Orban. Faptul că a dorit să candideze la alegerile parlamentare din decembrie 2020 pe lista PNL pentru diaspora, dar că șeful partidului l-a ignorat.

„Nu am candidat la parlamentare pentru că nu am fost invitat. Ludovic Orban a încercat să mă izoleze imediat după europarlamentare. Eu am stat, am stat, am văzut că nu apar pe pagina oficială a partidului, că sunt ocolit și nu am zis nimic. Mai bine ziceam, pentru că au fost organizații care m-au invitat în nume personal, dar intram în conflict cu Ludovic Orban dacă aș fi acceptat. Dacă veneam eu, ridicam lista la diaspora”.

Trebuia să-și dea demisia din poziția de președinte de partid

Puțină istorie amintită de Rareș Bogdan. „Regret că a doua zi dimineața, după alegerile parlamentare, nu am ieșit cu Robert Sighiartău, cu Florin Roman și ceilalți să cerem în decembrie demisia președintelui PNL pentru că a dus partidul la pierderea alegerilor. El nu avea de ce să demisioneze din poziția de prim-ministru, trebuia să-și dea demisia din poziția de președinte de partid.

E primul președinte de partid din ultimii 30 de ani, care a pierdut alegerile și care a rămas în funcție, ceea ce este anormal. Și puteam să ne dăm noi, ca exemplu, demisia, ca să-l obligăm și pe el.

Nu am făcut asta, tot așa, ca să nu destabilizăm partidul înaintea negocierilor de formare a coaliției guvernamentale”, a rememorat liderul PNL. El consideră că alături de Ludovic Orban ar fi trebuit să-și dea demisia și 10-15 șefi de filiale ale PNL din țară. Cei care au obținut scoruri electorale slabe la alegerile parlamentare din decembrie 2020.

Klaus Iohannis nu se amestecă în alegerile din PNL

„Klaus Iohannis nu s-a amestecat în PNL, așa cum făcea Traian Băsescu. Președintele nu sprijină o tabără sau alta”, a precizat Rareș Bogdan. După criticile substanțiale aduse lui Ludovic Orban, prim-vicepreședintele PNL a dat și o probă de mărinimie liberală. „Partidul este mai puternic cu cât este mai unit. Toată lumea are loc aici. Cred că Ludovic Orban va fi un foarte bun președinte al Camerei Deputaților”.

Confruntările dintre liberali pentru alegerea unei noi conduceri au demarat furtunos. Și, potrivit analizei făcută de un fost președinte al partidului, Valeriu Stoica, „PNL e un partid care nu poate ascunde nimic. Din 1990, nimic nu a putut fi ținut secret în acest partid. Când s-au format mai multe facțiuni cu obiective și nemulțumiri, ele au fost publice”.

Acum este așteptată reacția președintelui PNL, Ludovic Orban. Sau a altor potențiali candidați, așa cum amintesc cu mult curaj, pe „surse”, diferiți lideri liberali. Până la Congres mai sunt patru luni și jumătate.