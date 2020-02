Surpriza de anul acesta va fi celebra trupă Pussycat Dolls, care s-a reunit la finalul anului 2019, iar de atunci face spectacole cu ”casa închisă”. „De când s-a reunit, trupa face spectacole sold out cu zeci de mii de fani, în doar câteva minute. <The Pussycat Dolls> a avut 10 piese de Top 40 în UK’s Official Singles Chart, două dintre acestea au ajuns Nr 1, iar în Top 100 Girls Band Singles of the last 25 Years, un clasament întocmit de Official Charts, trupa este prezentă cu opt piese”, se mai arată în comunicatul Untold. Trupa va evalua la Untold pe mainstage-ul festivalului Untold. .

Al doilea nume ”greu” din industria muzicală este cel al lui Iggy Azalea, care vine din Australia, fiind prima apariție la Untold. Cântăreața a reușit să atragă atenția întregii lumi, în momentul în care a regizat două dintre videoclip-urile pentru „Pussy” și „Two Times”, ajunse virale pe platforma YouTube, fiind recompensată cu două premii American Music Awards, trei Billboard Music Awards, un premiu MTV Video Music, People’s Choice Award, având și patru nominalizări la Grammy. Canalul de YouTube al artistei a acumulat 2,6 miliarde de vizualizări.

De asemenea, trupa The Script se va afla pentru a doua oară, în România, în line-up-ul unui festival. După Neversea, în 2018, trupa revine în 2020, la Untold, la Cluj. Pe scena festivalului, membrii trupei The Script vor cânta piese live precum „The Man Who Can’t Be Moved”, „Breakeven”, „For the First Time”, „Nothing”, „Hall of Fame” sau „Superheroes”, cântece cu care au intrat în clasamentele din întreaga lume. Au fost recompensați cu cele mai importante premii din industria muzicală și se află printre trupele preferate ale Reginei Elisabeta a Marii Britanii.

Ca și în primele ediții, de la Untold nu pot lipsi primii trei DJ din lume, conform clasamentului DJ Mag 2019: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și David Guetta. De la „Crowd Control”, „The Hum” la „High On Life” sau „Tremor” până la „Never Be Alone” sau „Titanium”, cele mai cunoscute piese de festival vor energiza participanții la Untold.

