Jurnalistul disident Roman Protasevici a apărut într-o înregistrare video, pentru prima oară după ce a fost arestat de autoritățile din Belarus. Imaginile cu jurnalistul aflat în arest, care susține că este tratat corespunzător, au fost date publicității în cursul zilei de luni. În ciuda afirmațiilor lui Roman Protasevici, cei care au văzut videoclipul cred că acesta a fost constrâns. Ei spun că există indicii care confirmă această ipoteză.

Înregistrarea video cu Roman Protasevici a fost difuzată pe un canal Telegram pro-guvernamental.

„Personalul se comportă cu mine într-un mod complet adecvat şi respectând legea, continui să colaborez cu anchetatorii şi am trecut la mărturisiri cu privire la organizarea tulburărilor în masa”, spune Roman Protasevici în înregistrare video.

El apare așezat la o masa cu fața spre camera video care îl înregistrează. Tânărul jurnalist pare obosit și își flutură mâinile încrucişate. Pe masa se mai observă un pachet de țigări și o cutie de chibrituri, menite să inducă impresia unei conversații relaxate. În înregistrarea video nedatată, activistul de 26 de ani susţine că se află în Închisoarea nr. 1 din centrul oraşului Minsk. Încăperea în care este filmat nu oferă însă nici un indiciu care să permită indentificarea acestei locații în care se află.

În înregistrarea de luni, Protasevici a mai spus că se simte bine. Cu câteva ore mai devreme, mama acestuia comunicase presei că este posibil ca fiul ei să fie internat la Minsk pentru probleme cardiace. Aceste informații au fost dezmințite de ministerul de interne.

The regime’s propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center №1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 24, 2021