„Nu m-a lovit, a fost o mare exagerare. Pe fondul de stres, de 5 ani suntem haituiti de DNA, pur si simpu am ajuns la un moment de oboseala, saturatie, nervozitate, iar vineri seara ca in orice familie am avut o altercatie, o mica altercatie, eu am vrut sa plec la mare mai devreme, el nu putea, ne-am suparat si ne-am certat. De ce am ajuns eu la spital? După condamnarea sotului, eu am probleme cu cortizolul pe fond de stres si fac tensiune, am tensiune fluctuanta”, a spus Oana Mizil.

De ce a chemat salvarea

„Vineri seara pe fondul de oboseala si stres maxim si suparare, am avut 18 cu 16 tensiunea, de aceea am chemat salvarea, Marian s-a speriat foarte tare. Nu, nu, nu am fost lovita cu putere, m-a apucat de bratul stang si m-a imbrancit, asta a fost singurul moment. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a batut. Nu m-a lovit la cap, nu am nimic, nu am vanatai. Am vrut putin sa il sperii pe sotul meu prin acest ordin de restrictie”, a spus Oana Mizil, marți, la Antena 3.

Vina ar fi avut-o „Casanova din politică”

Presa a scris marți despre motivul plauzibil pentru care a pornit altercația. Potrivit informațiilor, Bogdan Diaconu este cel care a provocat criza de gelozie a lui Marian Vanghelie, după ce a descoperit o serie de mesaje dintre fostul deputat și Oana Mizil. Fostul deputat are un vast istoric în ceea ce privește relațiile amoroase. El a fost căsătorit cu fosta gimnastă Maria Olaru, de care a divorțat, ulterior având legături cu mai multe femei, printre care și fosta asistentă TV, Roxana Marcu.