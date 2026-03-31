Tarif de 1 leu pentru transportul public. Când ar urma să intre măsura în vigoare

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat marți că a pregătit un proiect de hotărâre prin care propune introducerea unui tarif unic de 1 leu, cu TVA inclus, pentru un tichet de călătorie valabil 24 de ore pe toate liniile de transport public din municipiu.

Măsura apare în contextul creșterii semnificative a prețurilor la carburanți și face parte din strategia municipalității de a încuraja utilizarea transportului public, în detrimentul transportului individual.

Edilul a afirmat că și-a dorit ca transportul public să fie gratuit, însă legislația actuală nu permite autorităților locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor.

„Mi-am dorit să avem un transport public gratuit, însă legislaţia actuală nu permite autorităţilor locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor. În aceste condiţii, până vom avea o legislatie corespunzătoare, propun o soluţie alternativă şi anume un tarif de 1 leu pe 24 de ore pentru toţi cetăţenii”, a explicat acesta.

În prezent, un bilet valabil o oră costă 4,5 lei.

Proiectul de hotărâre va fi publicat în transparență decizională, apoi va fi trimis pentru obținerea avizelor de la instituțiile competente, respectiv Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Ulterior, proiectul va fi supus dezbaterii publice și aprobării Consiliului Local Municipal, precum și celorlalte unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară pentru transport. Implementarea măsurii este estimată la o lună și jumătate - două luni, în funcție de durata procedurilor de avizare.

Prin această inițiativă, administrația locală urmărește reducerea costurilor de transport pentru cetățeni, creșterea atractivității transportului public, diminuarea traficului rutier și a poluării, precum și valorificarea investițiilor realizate în modernizarea flotei de tramvaie și a infrastructurii de transport.

Primarul Călin Bibarț consideră că această măsură va duce la creșterea numărului de utilizatori ai transportului public și la îmbunătățirea calității vieții în municipiul Arad.