Primăriță, acuzată că ar fi bătut măr un localnic. De la ce a pornit scandalul

Aurelia Mosoarcă, primărița comunei Greci(n.r. județul Mehedinți)este acuzată de un localnic că l-ar fi bătut măr, după ce i-ar fi spus că „nu o votează” pentru un nou mandat. Edilul ar fi fost ajutat și de doi aleși locali, care au lăsat răni vizibile pe chipul bărbatului în vârstă de 68 de ani.

Localnicul din comuna Greci i-ar fi reproșat primăriței Aurelia Mosoarcă un posbil abuz. Mai exact, victima susține că edilul se folosește de mașina primăriei pentru a-și rezolva problemele personale.

„Doamna primar este bătăuşa din sat El e unul care spune în faţă că nu votează cu primărița. N-a votat niciodată. De asta e și bătut", a declarat sora localnicului agresat, conform Actual Mehedinți.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a confirmat incidentul. Localnicul agresat are nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale, însă, nu a fost internat în spital.

„Prezenta un traumatism cranio-facial, traumatism coloană lombară, un traumatism membru superior și inferior drept", spune Elena Bolboi, purtător de cuvânt SJU Mehdinți, potrivit sursei citate.

Aurelia Mosoarcă nu este la prima acuzație

Primăriția din comuna Greci nu ar fi la prima „bătaie”. Sora vicimei susține că l-ar mai fi agresat și în 2008.

„Pe data de 01.04.204, fratele meu m-a sunat că este bătut de primăriță, alături de alte două persoane. A venit Salvarea, l-a dus la spital. Are gaură în cap. Îl doare tot corpul. El nu are familie. Doar pe mine mă are. El a spus în față: că nu o votează și nu a votat-o niciodată. Fratele meu trecea pe drum și toți trei l-au bătut groaznic. Ei erau cu mașina primăriei. Fratele meu a mai fost bătut în 2007 de doamna Mosoarcă, din cauza unor bani de la APIA.”, povestește sora bărbatului lovit, Lucreția Becheru, conform actualmehedinți.ro.

Aurelia Mosoarcă se află la cel de-al doilea mandat de primar al comunei Greci, din partea PSD. Ea a negat toate acuzațiile din partea localnicului agresat.