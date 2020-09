Prima vedetă demascată la Masked Singer România. Vezi cine se află în spatele măștii

Cea care a acceptat provocarea celor de la PRO TV a fost dubla campioană olimpică Sandra Izbașa (30 de ani). Participarea la prima ediție în cea mai nouă producție a trustului PRO nu i-a adus așa mult noroc, căci a fost prima eliminată de jurați.

„Avantajul acestei emisiuni este că poți să te desfășori cum vrei tu sub mască. E o experiență care te trece prin toate stările: emoție, suspans, adrenalină. M-am simțit ca la Jocurile Olimpice. M- am străduit foarte mult pentru că știind că am mai filmat cu Horia și Codin, am încercat să fiu altfel față de cum sunt eu de obicei, ca să nu-și dea seama. Și când mi-am dat masca jos, au rămas interziși. Este cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii!”, a declarat sportiva.

Show-ul a avut premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20:30. În cadrul emisiunii, 12 vedete vor purta măști și costume elaborate pentru a-și ascunde identitatea.