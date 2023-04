Prima traversare a podului suspendat peste Dunăre. Cât a durat și cu ce viteză a circulat mașina. Video

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost cel care a anunțat efectuarea primei traversări, cu mașina, a podului suspendat construit peste Dunăre. Oficialul susține că a traversat podul Brăila-Galați-Tulcea în doar două minte și a filmat premiera. Acesta a circulat pe tronsonul nou construit cu 50 de km/h.

„2 minute–atât durează traversarea podului suspendat peste Dunăre de la Brăila-Galați-Tulcea-cu mașina. La ultima vizită pe șantierul Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila/Galați – Tulcea, am traversat podul cu mașina de la un capăt la altul pentru prima dată. Traversarea a durat 2 minute, circulând cu o viteză de până la 50 km/h”, a anunțat secretarul de stat Ionel Scrioșteanu, pe pagina personală de Facebook.

În curând încep testele de rezistență a podului construit peste Dunăre

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor a anunțat cu această ocazie și finalizarea turnării celui de-al doilea stat de asfalt, pe sensul de mers către Tulcea. Ionel Scrioșteanu a precizat că s-a finalizat și asfaltarea sensului giratoriu de la Km 1+180 Baldovinești, pe malul brăilean.

„A început asfaltarea sensului giratoriul de legătură cu Drumul Expres Brăila-Galați. Săptămâna viitoare va începe și turnarea primului strat de asfalt pe pod pe sensul de circulație Tulcea –Galați. Continuă lucrările la drumurile de legătură pe toate zonele”, a mai adăugat Ionel Scrioșteanu în postarea sa.

Președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a anunțat că lucrările la podul suspendat peste Dunăre sunt aproape gata, iar în curând vor începe testele de rezistență. Oficialul a precizat că deschiderea parțială a traficului ar putea avea loc curând.

„Podul peste Dunăre este aproape gata. Am mers în vizită pe santierul celui mai mare proiect de infrastructură al României, Podul Suspendat peste Dunăre de la Brăila. Asfaltarea podului este în plină desfășurare, iar zeci de muncitori lucrează pentru a preda lucrarea la termen. Odată încheiată această etapă, vor urma testele de rezistență și finalizarea tuturor detaliilor la pod”, a anunțat Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila.

Constructorii au intrat în ultima etapă a lucrărilor. Întreaga construcție are 23 kilometri, dintre care 17 kilometri sunt pe teritoriul județului Tulcea. Deasupra Dunării, partea suspendată are o lungime de 1,9 kilometri.Podul are trei deschideri: o deschidere principală (1.120 metri) şi două deschideri laterale de 489,6 m pe malul Brăila şi de 364,6 metri pe malul Tulcea. Drumul principal va avea două benzi pe sens și va lega Brăila de Tulcea.

Reamintim faptul că lucrările la podul peste Dunăre trebuiau să fie finalizate la sfârșitul anului 2022.