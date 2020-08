Bianca Drăgușanu a povestit despre prima sa experiență din dormitor, care se pare că nu ar fi fost tocmai ca în povești.

Acum ceva vreme, într-un interviu, Bianca Drăgușanu dădea detalii picante din trecutul ei amoros. A dezvăluit că avea 17 ani când a făcut amor pentru prima oară și că, din păcate, partenerul ei s-a purtat „ca un dobitoc”, așa cum chiar ea a descris.

„Mi-am început viața sexuală înainte de „Din Dragoste”. Atunci aveam 17 ani. A fost o experiență tristă, ăla era un dobitoc”, povestea Bianca Drăgușanu.

Apropiați ai vedetei au oferit chiar detalii despre cel care i-a luat virginitatea, un băiat pe care îl descriu ca fiind „frumușel”, dar deloc serios.

„Era un băiat frumușel din Călan, care le aburea pe toate fetele, însă nu rămânea cu niciuna”, explica surse din apropierea vedetei. „Drăgușanu a pus suflet în relația cu el, dar nu merita, era un om pe care îl interesa doar persoana lui! Multe dintre domnișoarele care au fost cu acest tip s-au declarat dezamăgite!”, arată Cancan.

Despre divorțul de Alex Bodi

Vedeta le-a sfătuit pe toate femeile care trăiesc „într-o relație toxică” să iasă din ea.

„După apariția la voi în emisiune, după ziua mea, a venit și el la restaurantul în care am fost eu să petrec. La modul general, viața mea începe de astăzi. Sunt o femeie liberă. Sfătuiesc femeile care trăiesc într-o relație vicioasă, toxică, să iasă din relația asta. Din partea mea a fost iubire. Atâta timp cât respecți un om, nu ai cum să-l înșeli.

Așa cum a spus soțul meu, nu are ce să-mi reproșeze. Eu am stat într-o chestie în care nu eram fericită. Mie îmi este foarte greu să comentez niște lucruri. Copilul meu este foarte inteligent, în general copiii la vârsta asta sunt foarte inteligenți. Copilul meu era trist. Îmi este foarte greu să comentez niște lucruri. Eu am început o altă viață de azi. Cât de vesel poate fi un copil, la 1:30, cu patru polițiști în casă, cu mama care plângea și cu mine cum eram?”, a declarat Bianca Drăgușanu