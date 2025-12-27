Prima femeie în scaun cu rotile care ajunge în cosmos. Povestea incredibilă a zborului istoric

O ingineră din Germania a fost parte dintr-un zbor spațial care a pătruns dincolo de linia Kármán, marcând prima dată când un utilizator de scaun cu rotile a făcut această călătorie.

Evenimentul a avut loc pe 20 decembrie 2025, când racheta reutilizabilă New Shepard a companiei Blue Origin a decolat din Texas cu șase persoane la bord, inclusiv Michaela „Michi” Benthaus, în vârstă de 33 de ani.

Benthaus, inginer aerospațial și mecatronic care lucrează la Agenția Spațială Europeană, a depășit „granița” spațiului recunoscută internațional drept linia Kármán, aflată la aproximativ 100 km deasupra suprafeței Pământului, într-un zbor suborbital care a durat puțin peste 10 minute.

Zborul, denumit NS‑37, a fost al 37‑lea din programul New Shepard al Blue Origin și a fost efectuat de la Launch Site One din West Texas la ora 14:15 GMT. Capsula cu echipaj a atins apogeul peste linia Kármán și apoi a revenit pe Terra, aterizând în deșertul texan cu ajutorul parașutelor.

Pe lângă Benthaus, alți membri ai echipajului au fost fizicianul-investitor Joey Hyde, antreprenorii Neal Milch și Adonis Pouroulis, pasionat de spațiu Jason Stansell, și inginerul Hans Koenigsmann, fost manager la SpaceX.

Pentru a permite participarea Michiei Benthaus, Blue Origin a făcut ajustări minore echipamentelor. Printre acestea s‑a numărat adăugarea unei plăci de transfer pentru a facilita trecerea între scaunul cu rotile și interiorul capsulei și pregătirea asistentei la sol pentru accesul la scaun după aterizare.

Într‑un videoclip publicat de companie după aterizare, Benthaus a descris scurta sa experiență în spațiu: „A fost cea mai tare experiență! … Mi‑a plăcut nu doar priveliștea și imponderabilitatea, dar mi‑a plăcut și urcarea … fiecare etapă a fost atât de cool.”

De asemenea, în videoclipul respectiv ea a spus că, după accidentul care i‑a provocat leziuni ale măduvei spinării, „am descoperit cât de inaccesibilă este încă lumea noastră pentru persoanele cu dizabilități”.

Misiunea NS‑37 adaugă un nume nou listei persoanelor care au călătorit în spațiu prin intermediul turismului spațial comercial. Blue Origin nu dezvăluie public costurile pentru fiecare loc la bordul zborurilor New Shepard, dar acestea sunt estimate a fi în ordinea sutelor de mii de dolari pentru fiecare pasager.

În trecut, compania a transportat zeci de turiști în spațiu, inclusiv personalități din domenii diverse, precum muzică, televiziune și divertisment, într‑un zbor similar care a durat aproximativ 11 minute.

Blue Origin este o companie de turism spațial fondată de Jeff Bezos în anul 2000, care a început să trimită pasageri în spațiu în 2021 cu vehiculul New Shepard.

Programul continuă să se extindă, efectuând zboruri regulate cu echipaj uman și demonstrând capacități de zbor suborbital reutilizabil.

Această misiune este considerată un pas înspre explorarea posibilităților de acces la spațiu pentru un spectru tot mai larg de persoane, inclusiv cele cu dizabilități fizice.