Prietenul rușilor de la Moldovagaz, Vadim Ceban, nedorit în funcția de președinte. Recean îi aruncă mănușa

Republica Moldova. Autoritățile își doresc un nou șef la Moldovagaz. După ce, săptămâna trecută, i-a demis pe trei responsabili din domeniul energetic, premierul Dorin Recean dă de înțeles că nu-l dorește pe actual șef al companiei moldo-ruse în funcția de președinte.

„Astăzi am dispus expres și am spus și public că Consiliul de Observatori de la Moldovagaz trebuie să se întrunească cât mai curând pentru a duce la bun sfârșit înlocuirea lui Vadim Ceban cu Dorin Junghietu. (...) Dorin Junghietu președinte, Vadim Ceban vicepreședinte, Eduard Calancea membru și Radu Mandraburga membru al Consiliului de Administrație. Important este ca acest proces să fie dus până la capăt, să trecem de această criză și să întreprindem celelalte măsuri necesare de schimbare a Consiliului de Administrație la Moldovagaz”, a declarat premierul TVR Moldova .

„Am invitat societatea civilă să delege un nou membru al Consiliului de Observatori în locul lui Sergiu Tofilat”, a conchis Dorin Recean, pentru aceeași sursă.

Trei demisii într-o săptămână

Recean a anunţat joi demisiile ministrului Energiei, Victor Parlicov, directorului general al întreprinderii Energocom, Victor Bînzari, precum și a lui Sergiu Tofilat, membru în Consiliul de observatori ai întreprinderii SA Moldovagaz, desemnat de Guvern.

Șeful cabinetului de miniștri spune că cei trei responsabili s-ar face vinovați de faptul că nu s-au cumpărat gaze naturale vara aceasta, atunci când prețurile erau mult mai mici decât acum.

„Aceste persoane fie au blocat, fie nu au reacţionat la momentul potrivit pentru a achiziţiona gaz la cel mai convenabil preţ. În loc să caute vinovaţi şi să paseze vina şi responsabilitatea de la unul la altul, sarcina lor era să asigure ţara cu gaz la momentul oportun. Până la identificarea unui nou ministru, voi prelua eu portofoliul. Voi coordona personal gestionarea acestui sector important al țării”, a spus Dorin Recean.

În replică, Tofilat l-a învinuit că ar distribui falsuri.

„Prin deciziile de azi s-a demonstrat că nu este voință politică de a face ordine la Moldovagaz. Domnul Recean distribuie falsuri. Eu nu am competențe de a bloca achizițiile de gaze. El știe asta foarte bine. Am cerut de la Moldovagaz să nu cumpere tot volumul pentru iarnă într-o zi. Exact asta a fost una din recomandările după audierea de la parlament. Îmi voi prezenta cererea de demisie. Totodată, voi continua să investighez activitatea Moldovagaz și să informez opinia publică. Lupta nu s-a încheiat. Este mizerabil ce se întâmplă. Nu pentru asta am protestat în perioada statului capturat”, a comentat Sergiu Tofilat.