Politica

Prietenul lui George Simion de la Chişinău, în căutarea narcomanilor în Parlament. Este gata să fie primul testat

Comentează știrea
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, în căutarea narcomanilor în Parlament. Este gata să fie primul testatSursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Preşedintele partidului Democraţia acasă, deputatul Vasile Costiuc, a solicitat în şedinţa Parlamentului din 26 februarie ca deputaţii să fie testaţi de poliţie dacă consumă droguri.

Solicitarea scandaloasă a fost făcută în cadrul audierii raportului prezentat de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri

Mai mult, Costiuc a dat prenumele presupusului traficant de droguri în Parlamentul de la Chişinău şi a declarat că este gata să fie primul deputat supus testului antidrog.

Precizăm că Vasile Costiuc, cunoscut pentru relaţia de prietenie cu George Simion, liderul partidului AUR, s-a evedenţiat prin cele mai trăsnite declaraţii făcute în Parlamentul de legistatura a 12-a de la Chişinău.

Izolare, protecție și mofturi satisfăcute. Condițiile în care trăiesc fiii pe care Vladimir Putin îi are cu Alina Kabaeva
Izolare, protecție și mofturi satisfăcute. Condițiile în care trăiesc fiii pe care Vladimir Putin îi are cu Alina Kabaeva
Instagram va alerta părinții dacă fiul sau fiica lor caută informații despre sinucidere. Unde vor fi trimise notificările
Instagram va alerta părinții dacă fiul sau fiica lor caută informații despre sinucidere. Unde vor fi trimise notificările

„Sunt gata să trec primul”

Deputatul partidului Democrația Acasă s-a adresat șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, sugerându-i că urma să vină în Parlament cu o torbă de teste antidrog pentru testarea deputaţilor.

„Dumneavoastră, ca un șef adevărat, trebuie să aveți vre-o torbă de teste rapide. Eu îs gata să-l trec primul”, a declarat Costiuc.

Parlamentarul a mai spus că comportamentul unor deputaţi în raport cu el îi trezeşte suspiciuni că ar consuma droguri. „Emanațiile și aberațiile unor deputați nu pot fi spuse decât sub anumită influență”, a fost argumentul lui Vasile Costiuc.

„Cine este Vadim acesta?„

Pe lângă testarea deputaţilor, Vasile Costiuc i-a cerut lui Cernăuţeanu să-l documenteze pe un oarecare Vadim, care, potrivit unor informaţii vehiculate pe Telegram, ar furniza droguri în Parlament. sugerând că subiectul ar trebui documentat.

„Totuși, dacă vorbiți de Telegram, domnul… cine-i Vadim acesta? Poate îl documentați, că tot vorbește Telegramul că el umblă cu dozele pe aici. Știți toți de Telegram? Nu. Hai să vedem cine-i Vadim”, i-a cerul deputatul Costiuc şefului Inspectoratului General de Poliţie.

„A folosit un copil pentru vizualizări”

Săptămâna trecută, Vasile Costiuc a acuzat poliția, într-un video pe Facebook, că ar fi mușamalizat cazul unei copile de clasa a șaptea. Potrivit lui Costiuc, fata s-ar fi otrăvit cu droguri la școală.

Pe de altă parte, poliţia susţine că adolescenta a luat mai multe pastile acasă, conștientizând ulterior riscurile. Totodată, Poliţia l-a acuzat pe Costiuc că „a ales să-și facă imagine pe cazul unui copil, prejudiciind astfel familia”.

În susţinerea poliţiştilor a venit deputata PAS Ersilia Quatrawi.

„Eu mâine o să mă întâlnesc cu părinții, după ce ei au solicitat o întâlnire, să vedem ce poziție luăm pe acest caz. Am înțeles că părinții fetiței doresc să facă o plângere la poliție și la Avocatul Copilului pe acest caz. Este o tragedie ce s-a întâmplat și este urât că domnul Costiuc a ales drept carne de tun un copil, pentru goana de like-uri și vizualizări”, a declarat deputata pentru ZDG.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:46 - Izolare, protecție și mofturi satisfăcute. Condițiile în care trăiesc fiii pe care Vladimir Putin îi are cu Alina Kab...
23:37 - Instagram va alerta părinții dacă fiul sau fiica lor caută informații despre sinucidere. Unde vor fi trimise notifică...
23:28 - Radu Miruță, replică pentru Sorin Grindeanu pe tema numirii Avocatului Poporului
23:20 - Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri. Polonia investighează implicarea unor specialiști străini
23:08 - Înșelătorie online bazată pe imaginea lui Mugur Isărescu și a unui cunoscut om de afaceri. Escrocii promit mari câști...
23:00 - Hillary Clinton a cerut ca Donald Trump să depună mărturie „sub jurământ” în cazul Epstein: Să ofere explicații

HAI România!

România, din nou o marfă…
România, din nou o marfă…
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu ...
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecate la Contrapunct EVZ
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecat...

Proiecte speciale