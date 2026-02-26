Prietenul lui George Simion de la Chişinău, în căutarea narcomanilor în Parlament. Este gata să fie primul testat

Republica Moldova. Preşedintele partidului Democraţia acasă, deputatul Vasile Costiuc, a solicitat în şedinţa Parlamentului din 26 februarie ca deputaţii să fie testaţi de poliţie dacă consumă droguri.

Solicitarea scandaloasă a fost făcută în cadrul audierii raportului prezentat de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri

Mai mult, Costiuc a dat prenumele presupusului traficant de droguri în Parlamentul de la Chişinău şi a declarat că este gata să fie primul deputat supus testului antidrog.

Precizăm că Vasile Costiuc, cunoscut pentru relaţia de prietenie cu George Simion, liderul partidului AUR, s-a evedenţiat prin cele mai trăsnite declaraţii făcute în Parlamentul de legistatura a 12-a de la Chişinău.

Deputatul partidului Democrația Acasă s-a adresat șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, sugerându-i că urma să vină în Parlament cu o torbă de teste antidrog pentru testarea deputaţilor.

„Dumneavoastră, ca un șef adevărat, trebuie să aveți vre-o torbă de teste rapide. Eu îs gata să-l trec primul”, a declarat Costiuc.

Parlamentarul a mai spus că comportamentul unor deputaţi în raport cu el îi trezeşte suspiciuni că ar consuma droguri. „Emanațiile și aberațiile unor deputați nu pot fi spuse decât sub anumită influență”, a fost argumentul lui Vasile Costiuc.

Pe lângă testarea deputaţilor, Vasile Costiuc i-a cerut lui Cernăuţeanu să-l documenteze pe un oarecare Vadim, care, potrivit unor informaţii vehiculate pe Telegram, ar furniza droguri în Parlament. sugerând că subiectul ar trebui documentat.

„Totuși, dacă vorbiți de Telegram, domnul… cine-i Vadim acesta? Poate îl documentați, că tot vorbește Telegramul că el umblă cu dozele pe aici. Știți toți de Telegram? Nu. Hai să vedem cine-i Vadim”, i-a cerul deputatul Costiuc şefului Inspectoratului General de Poliţie.

Săptămâna trecută, Vasile Costiuc a acuzat poliția, într-un video pe Facebook, că ar fi mușamalizat cazul unei copile de clasa a șaptea. Potrivit lui Costiuc, fata s-ar fi otrăvit cu droguri la școală.

Pe de altă parte, poliţia susţine că adolescenta a luat mai multe pastile acasă, conștientizând ulterior riscurile. Totodată, Poliţia l-a acuzat pe Costiuc că „a ales să-și facă imagine pe cazul unui copil, prejudiciind astfel familia”.

În susţinerea poliţiştilor a venit deputata PAS Ersilia Quatrawi.

„Eu mâine o să mă întâlnesc cu părinții, după ce ei au solicitat o întâlnire, să vedem ce poziție luăm pe acest caz. Am înțeles că părinții fetiței doresc să facă o plângere la poliție și la Avocatul Copilului pe acest caz. Este o tragedie ce s-a întâmplat și este urât că domnul Costiuc a ales drept carne de tun un copil, pentru goana de like-uri și vizualizări”, a declarat deputata pentru ZDG.