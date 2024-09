Social Prețul unui litru de must în toamna anului 2024. Licoarea de sezon are mare căutare







Toamna, mulți români cumpără must pentru că este foarte gustos și pentru că nu conține alcool. Mustul reprezintă primul pas în producția vinului, după ce strugurii au fost culeși de pe vița de vie. Apoi struguri sunt presați bine de tot, iar perioada de fermentare este de două-trei săptămâni.

Cât costă un litru de must anul acesta

Producătorii spun că anul acesta aroma mustului e mult mai intesă.„În comparație cu alți ani, anul acesta nu prea a plouat și sunt foarte dulci strugurii. Căpșunica e cel mai preferat, are o aromă mai intens”, spune Adriana Cobzaru, producător local. Un litru de must costă 15 lei. Iar preţurille pentru o sută de grame de pastramă variază între 15 şi 20 de lei.

Ce beneficii are mustul

Mustul are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Fiind bogat în vitaminele A, B și C, precum și în minerale esențiale precum potasiu, calciu și magneziu, mustul este considerat un tonic natural pentru organism. Acesta ajută la detoxifierea corpului și îmbunătățește digestia, fiind apreciat pentru proprietățile sale energizante. Mustul conține și antioxidanți puternici, cum ar fi resveratrolul, un compus benefic pentru sănătatea inimii. Totodată, este o băutură hidratantă și răcoritoare, ideală pentru consum în lunile de toamnă, când organismul se pregătește pentru schimbările climatice și alimentare.

Cura cu must

Studiile arată că mustul menţine în bună stare neuronii,limitând pierderea celulelor cerebrale. Alte cercetări arată că o dietă din care nu lipseşte mustul blochează,parţial,evoluţia maladiei Alzheimer. Se pare că există o legătură directă între consumul de must şi memorie,capacitatea motrică şi facultăţile cognitive.

Consumul de must previne apariţia leziunilor retiniene şi a degenerescenţei maculare (boala oftalmologică în urma căreia se distruge vederea centrală). Nutriționiștii le recomandă oamenilor să facă o cură cu must. Tot ce trebuie să faci este să bei o trei căni de must pe zi timp de 10 zile.