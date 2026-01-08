Președintele Trump taie finanțarea organizațiilor internaționale care nu servesc interesele Americii

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, a semnat un memorandum prezidențial prin care ordonă retragerea țării sale din 66 de organizații internaționale care, potrivit administrației, nu mai servesc interesele americane, potrivit The White House.

Documentul include atât entități non-ONU, cât și organizații ale Națiunilor Unite, și stabilește încetarea participării și finanțării acestora de către toate departamentele și agențiile federale.

Memorandumul ordonă oprirea implicării și finanțării a 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ale ONU care ar funcționa împotriva intereselor naționale, a securității, prosperității economice sau suveranității Statelor Unite.

Această decizie urmează unei revizuiri inițiate anterior în acest an, care a analizat toate organizațiile interguvernamentale internaționale, convențiile și tratatele la care SUA este parte sau pe care le susține financiar.

Prin această măsură, finanțarea americană a entităților care „avansează agenda globalistă în detrimentul priorităților SUA sau tratează probleme importante ineficient” va fi suspendată, conform declarațiilor oficiale.

Administrația Trump susține că retragerea din aceste organizații va permite economisirea banilor contribuabililor și realocarea resurselor către priorități interne.

„Contribuabilii americani au cheltuit miliarde pentru aceste organizații cu puține beneficii, în timp ce critică adesea politicile SUA, promovează agende contrare valorilor noastre sau risipesc banii contribuabililor pretinzând că abordează probleme importante, dar fără a obține rezultate reale.” se arată în comunicatul Casei Albe.

Printre motivele invocate pentru retragere se numără promovarea unor politici climatice radicale, guvernanța globală și programe ideologice care ar intra în conflict cu suveranitatea și economia americană.

Retragerea din aceste 66 de organizații se înscrie într-un șir de decizii luate de administrația Trump pentru prioritizarea intereselor naționale.

La începutul mandatului său, președintele a inițiat retragerea SUA din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

De asemenea, în prima zi a administrației, Trump a semnat un memorandum prezidențial prin care a notificat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) că Acordul Global privind Taxele nu are efect în Statele Unite și a cerut investigarea regulilor fiscale străine care ar afecta companiile americane.

Câteva săptămâni mai târziu, președintele a semnat un ordin executiv prin care SUA s-au retras din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) și au suspendat orice finanțare viitoare pentru Agenția ONU pentru Lucrări și Ajutor pentru Orientul Apropiat (UNRWA).

Casa Albă subliniază că resursele astfel economisite vor fi redirecționate către domenii precum infrastructura, pregătirea militară, securitatea frontierelor și protecția companiilor americane împotriva interferenței externe.

„Prin ieșirea din aceste entități, președintele Trump economisește bani contribuabililor și redirecționează resursele către prioritățile America First.” se menționează în comunicat.