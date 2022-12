Președintele Consiliului Județean din Caraș-Severen, implicat într-un accident rutier pe DN6. Politicianul a fost lovit de un TIR

Romeo Dunca conducea mașina de serviciu atunci când a avut loc accidentul. Autoturismul a fost proiectat în șanț de pe marginea drumului după ce s-a lovit de alte două mașini care circulau regulamentar. De vină pentru accidentul rutier a fost șoferul unui TIR care nu a păstrat distanța regulamentară față de mașina politicianului. Nicio persoană nu a fost rănită, dar mașinele au fost avariate. Accidentul s-a produs luni, 26 decembrie, în jurul orei 17:00, de Drumul Național 6.

Inspectoratul de Poliție Județean din Caraș-Severen a informat că șoferul vinovat are 54 de ani și că se îndrepta spre Lugoj. Atât conducătorul auto al TIR-ului, cât și ceilalți șoferi au fost testatați dacă au consumat alcool sau droguri, iar rezultatele au fost negative. Este al doilea accident rutier în care este implicat președintele Consiliului Județean din Caraș-Severen în acest an. Dunca se afla tot la volanul mașinii de serviciu când a evitat impactul cu un animal care a sărit în fața autovehiculului. Evenimentul s-a petrecut la începutul anului 2022, în județul Timiș. Nimeni nu a fost rănit nici în acest eveniment.

Ce a declarat Romeo Dunca după accidentul rutier

Romeo Dunca a dat primele declarații după ce a fost implicat în accidentul de pe DN6. „Toată lumea e bine, Consiliul Județean se va alege cu un Touareg nou de pe urma asigurării TIR-ului care m-a lovit. Eu nu am lovit mașina din față, eu am oprit în spatele ei. TIR-ul a intrat în mine și m-a împins în mașina din față. Eu nu am avut nicio vină”.

Politicianul a continuat prin a spune că vina aparține doar șoferului de TIR care l-a asigurat că va suporta toate cheltuielile necesare. „Nu am fost proiectat în șanț, am tras mașina acolo, să nu blocăm traficul, accidentul nostru nefiind cu victime. Am fost testat și pentru alcool, și pentru droguri, dar spre dezamăgirea unora rezultatul a fost zero la ambele. Miroseam doar a cârnați!”, a concluzionat Dunca, potrivit Reper24.ro.