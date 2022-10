Oraşul din România cu cele mai ieftine apartamente: „Cu termopane, podele laminate, ușă metalică”

Românii sunt îngrijorați de valul de scumpiri și nu mai speră să găsească un imobil la un preț decent. Cu toate astea, agenții imobiliari au dezvăluit orașul din țară cu apartamente și garsoniere ieftine. Plătești doar câteva mii de euro, dar ai condiții de calitate.

Dacă ești în căutarea unei garsoniere sau a unui apartament și nu vrei să investești mult, îți poți încerca norocul în Reșița. Acolo o garsonieră cu o suprafață de 16mp costă 8.500 de euro. Blocul este izolat termic , iar proprietarul este dispus să scadă prețul.

,,Vând cameră la cămin situata în pe Aleea Constructorilor.. cu suprafața de 16mp… compusă din camera, hol și baie…. Are termopane. podele laminate, ușă metalică, gresie, faianța, boiler… este situata la parter intr un bloc izolat termic… fără intermediari!”, e anunțul de pe OLX.

Apartamente ieftine în România

Imobile ieftine sunt și în Caraș Severin. Aici se vinde un apartament cu două camere cu suprafața de 38 de mp suprafață utilă și 44 mp suprafață construită la prețul de 21.500 de euro. Acesta este situat la parterul unui bloc din patru etaje care este recent renovat. El arată mai bine decât locuințele din București și este foarte ieftin.

,Proprietatea are 2 camere confort 3, o bucatarie deschisa mobilata, o baie, un hol, se afla la parterul unui bloc de 4 etaje si are o suprafata de cca. 44 de MP. Detine ferestre de termopan, usi interioare schimbate si usa de metal la intrare. Are aplicata gresie si faianta. Se vinde mobilata (ca in poze) iar pretul este negociabil. Proprietatea este curata, ingrijita, aerisita si nu prezinta urme de infiltratii sau miros neplacut”, a scris vânzătorul în dreptul anunțului, potrivit Playtech.

A fost vândut unul dintre cele mai scumpe apartamente

La polul opus, Echipa de vănzări a IMPACT Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar înființat în România și prima companie imobiliară listată la Bursa de Valori București (BVB) a vândut cel mai scump apartament din ansamblul LUXURIA Residence, în valoare de 734.000 de euro.

Apartamentul este un duplex cu 5 camere, având o suprafață de 300 de metri pătrați și o terasă de 36 metri pătrați. Imobilul este situat în nordul Capitalei, LUXURIA Residence fiind primul ansamblu cu certificare BREEAM Excellent din București. Valoarea totală a ansamblului este de 150 de milioane de euro.