Președintele a promulgat legea privind reducerea TVA pentru locuințele noi. Care este noua prevedere și cine poate beneficia de ea 

În p rezent, Codulfiscal și normele sale nu clarifică ce înseamnă că un imobilpoate fi locuit ca at are, astfel că uneori Fiscul c onsideră că s-a aplicat greșit cota de 5% și cere plata diferenței de TVA până la 19%. Drept urmare acest aspect trebuia lămurit, adică ceînseamnă, mai exact, că apar tamentele sau casele „pot fi locuiteca atare”.

Parlament arii au statuat că, în esență, ca uncumpărător trebuie să ai bă acces liber la locuință, să existeelectric itate, apă potabilă și canaliz are și să existe cel puțin un spațiu de odihnă, o bucătărie și o baie.

Definiț ia arată așa: „locuințe care în momentul liv rării pot fi locuite ca atarereprezintă locuințele care la data livrării îndeplinesc urmă toarelecondiții: deținătorii a cestora au acces liber individual la spațiullocuibil, fără tulbu rarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie; a u acces la energie electrică ș i apă potabilă, evacuarea cont rolată a apeloruzate și a rezi duurilor menajere; sunt format e cel puțin dintr-un spațiu pe ntru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hr anei și un grup sanitar, indif erent care sunt dotările exist ente și gradul de finisare la data livrării, în vederea apli cării (…) cotei reduse de TVA”.

Așa cum subliniază deput ații în motivareaamendamentulu i, vorbim strict de o clarificare mult-așteptată a ideii de locuință locuibilă ca atare la momentul predării sale către cumpărător. Scopul este de a evita, pe viitor, situațiile din practică în care se ajunge la plata cotei standard de TVA pentrucă Fiscul consideră că n-au fost îndeplinite condi țiile pentru a aplica TVA-ul r edus.

Clarificarea urmează să se aplice din a doua parte a lunii noiembrie 2022 și va fi valabilă atât pentruregulil e actuale ale cotei reduse de TVA de 5%, cât și pentruregulile care se vor aplica de la 1 ianuarie 2023. Proiectul de lege mai trebuie publicat în M onitorul Oficial pentru a se aplica, după promulgarea de către președinte.