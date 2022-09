Premiile Emmy. Primul asiatic care câștigă trofelul pentru cel mai bun actor. Cele mai emoționante discursuri de la eveniment

Lee Jung-jae, din Squid Game, a devenit primul star asiatic care a câștigat premiul Emmy pentru cel mai bun actor masculin. Sud-coreeanul a câștigat pentru că a interpretat rolul principal al lui Seong Gi-hun în serialul de succes de pe Netflix.

Creatorul serialului, Hwang Dong-hyuk, a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor de serial dramatic, fiind, de asemenea, primul asiatic care a obținut acest lucru. Cea mai bună dramă a revenit, pentru al doilea an consecutiv, serialului Succession, în timp ce Ted Lasso a câștigat, de asemenea, pentru al doilea an consecutiv, la categoria cel mai bun serial de comedie.

Cântăreața Lizzo a câștigat primul ei Emmy pentru cea mai bună competiție reality pentru Watch Out For The Big Grrrls, o categorie dominată recent de RuPaul’s Drag Race. Emisiunea oferă dansatoarelor plus-size șansa de a concura pentru a se alătura cântăreței About Damn Time în turneu. Ea le-a transmis fanilor un mesaj impresionant: „Am fost foarte încântată: „Când eram mică, tot ce îmi doream era să mă văd pe mine în mass-media. Cineva gras ca mine, negru ca mine, frumos ca mine”.

Și Zendaya a câștigat pentru a doua oară premiul pentru cea mai bună actriță de teatru pentru rolul adolescentei dependente de droguri Rue din Euphoria, după ce a câștigat în 2020. „Oricine a iubit o Rue sau se simte ca și cum ar fi o Rue – vreau să știți că sunt atât de recunoscătoare pentru poveștile voastre și că le port cu mine, și le port cu ea”, a spus ea pe scenă.

Premiile Emmy 2022

Jason Sudeikis, starul din Ted Lasso, a repetat succesul din 2021, câștigând premiul pentru cel mai bun actor principal de comedie pentru interpretarea antrenorului de fotbal titular. Și colegul său Goldstein a câștigat pentru al doilea an consecutiv premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie pentru că l-a interpretat pe Roy Kent, antrenorul secundar al lui Sudeikis.

Serialul „White Lotus” a fost, de asemenea, un mare câștigător. Acesta a obținut mai multe premii, inclusiv cel mai bun serial limitat, învingând concurența, printre care Inventing Anna și Pam & Tommy, o dramă bazată pe relația dintre Pamela Anderson și Tommy Lee.

De asemenea, White Lotus a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu, cel mai bun regizor, cel mai bun actor în rol secundar pentru Murray Bartlett și cea mai bună actriță în rol secundar pentru Jennifer Coolidge.

Seyfried a fost desemnată cea mai bună actriță în rol principal într-un serial limitat sau antologie pentru rolul Elizabeth Holmes din The Dropout, bazat pe povestea reală a antreprenorului biotehnologic căzut în dizgrație. Alte actrițe nominalizare erau Lily James (Pam and Tommy), Toni Collette (The Staircase) și Garner (Inventing Anna), potrivit BBC.