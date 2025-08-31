International Premierul guvernului Houthi din Yemen, ucis într-un atac israelian. Israelul a vizat șeful Statului Major și ministrul Apărării







Premierul guvernului condus de houthi în Yemen, Ahmad (Ahmed) al-Rahawi / al-Rahwi, și mai mulți miniștri au fost uciși. Ca urmare a unui atac aerian israelian asupra capitalei Sanaa. Petrecut dis-de-dimineață. Asta a anunțat sâmbătă Mahdi al-Mashat, șeful Consiliului Politic Suprem al rebelilor.

Atacul – produs joi, 28 august – este primul despre care se știe că a eliminat oficiali de prim rang ai mișcării Houthi de la începutul confruntării lor deschise cu Israelul. O schimbare radicală de tactică. Alți oficiali au fost răniți, fără detalii făcute publice deocamdată.

Armata israeliană a transmis vineri că a vizat un grup de comandă al houthi, inclusiv șeful Statului Major, ministrul Apărării și alți lideri militari. Precizând că verifică rezultatul loviturii. Presa israeliană și surse ale agențiilor internaționale notează că operațiunea a fost una „de precizie”, bazată pe informații operative privind prezența simultană a vârfului ierarhiei houthi.

Potrivit unei sinteze Reuters, printre oficialii uciși s-ar număra și titulari de portofolii economice și externe; înlocuirea interimară a premierului ar urma să fie asigurată de adjunctul său, însă houthii nu au comunicat public succesiunea. Washington Post a consemnat că al-Rahawi, numit premier în 2024, este cel mai înalt oficial houthi ucis până acum.

Houthii, susținuți de Iran și controlând mare parte din nord-vestul Yemenului din 2014, au lansat în ultimii ani rachete și drone către Israel și au perturbat navigația în Marea Roșie. Ceea ce a generat represalii aeriene israeliene și operațiuni navale occidentale. Uciderea premierului, alături de miniștri, marchează o escaladare a tiparului obișnuit de lovituri asupra infrastructurii sau comandamentelor de nivel mediu.

De la Sanaa, Mahdi al-Mashat a calificat atacul drept „criminal” și a promis răzbunare. În același timp, pe canalele oficiale houthi circulă apeluri la mobilizare și la continuarea „rezistenței” în sprijinul palestinienilor. Israelul prezintă operațiunea drept răspuns la tirurile houthi și la atacurile asupra comerțului maritim.

Pe termen scurt, sunt așteptate lovituri de interdicție suplimentare ale Israelului împotriva rețelelor de lansare din Yemen. Posibil, tentative houthi de ripostă cu drone/rachete spre sudul Israelului sau împotriva traficului în Bab el-Mandeb.

Deși Tel Aviv nu a confirmat public toate țintele neutralizate, atât partea israeliană, cât și cea houthi confirmă decesul premierului, scrie Yahoo News. Ceea ce ridică mizele politice și militare într-un teatru deja volatil.