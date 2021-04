Florin Cîțu, premierul României, a vorbit, luni seară, despre scandalul diplomatic izbucnit între țara noastră și Rusia. După ce Alexey Grishaev, adjunctul atașatului militar în cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost declarat persona non grata și expulzat.

Florin Cîțu a afirmat că decizia autorităților din țara noastră nu are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în alte țări europene. De unde au fost expulzați mai mulți oficiali ruși. „Referitor la comunicatul de astăzi, eu nu aş lega-o (decizia expulzării adjunctului atașatului militar rus – n.r.) pe seama unei campanii sau unei reacţii solidare cu ceea ce se întâmplă în alte ţări. În România a fost o decizie luată, asumată şi am mers mai departe. A fost o decizie pe care o luăm şi nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în alte ţări din UE”, a declarat Florin Cîțu la TVR 1.

Val de expulzări ale diplomaților ruși în mai multe țări din Europa

18 diplomați ruși au fost expulzați din Cehia, după ce au fost suspectați că ar fi avut legături cu explozia survenită la un depozit de muniții, în anul 2014.

De asemenea, din Slovacia au fost expulzați trei diplomați ruși, premierul acestei țări declarându-și astfel solidaritatea față de Cehia. La data de 24 aprilie, Estonia, Letonia şi Lituania, țări baltice care au o relație încordată cu Rusia, au anunţat că vor expulza în total patru diplomaţi care reprezintă interesele Kremlinului.

Alexey Grishaev, acuzat de spionaj la București

Șeful diplomației din Lituania a declarat că va expulza doi membri ai personalului ambasadei Rusiei pentru că au folosit acoperirea diplomatică pentru a spiona. În paralel, Estonia şi Letonia au anunțat că vor expulza câte un diplomat rus.

În ceea ce-l privește pe Alexey Grishaev, acesta a fost bănuit că a întreprins acțiuni de spionaj și a încercat să racoleze mai multe personaje importante din România, de la care ar fi vrut să afle informații clasificate. „A încălcat prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961”, a spus partea română.