Totul a început, sâmbătă, după ce ambasadorul României la Budapesta și-a manifestat sprijinul pentru o deputată maghiară care a fost insultată după ce a cerut explicații cu privire la materialele medicale pe care Ungaria le-a trimis maghiarilor din Transilvania.

„Ambasadorul României, evident, este mincinos, dar e mult mai rușinos e că opoziția maghiară și ambasadorul României se află pe o platformă politică comună împotriva maghiarilor de peste graniță”, a afirmat Szijjarto.

Accesul de furie al lui Szijjártó Péter vine după ce ambasadorul Marius Lazurcă a trimis mai multor ambasadori aflați la post în Budapesta un mesaj pe WhatsApp în care îi ia apărarea deputatei de opoziție Szabó Tímea. Szabó Tímea ridicase în parlament o serie de întrebări despre ajutorul medical trimis de Budapesta etnicilor maghiari din Transilvania. Ea nu a apucat însă să își termine intervenția pentru că a fost întreruptă de parlamentarii puterii.

Szabó Tímea a declarat ulterior că a primit și amenințări din partea politicienilor de la putere.

În acest context, europarlamentarul român Rareș Bogdan a reacționat imediat la atitudinea violentă a lui Szijjarto și a celor din grupul acestuia.

Liderul PNL i-a luat apărarea ambasadorului Marius Lazurca și acuză provocări la adresa României.

„Marius Lazurca este unul dintre cei mai buni diplomati pe care îi are România astazi. Extrem de nedrept ce i se intampla in relatia cu „radicalul liber” Szijjarto, un tanar politician maghiar care atunci cand nu ii jigneste pe romani sau Romania, cauta prilej de a provoca scandal in relatia cu Romania”, a transmis Rareș Bogdan, pe pagina personală de Facebook.

