Făcând referire la Elena Petraşcu, premierul a declarat că nu a fost mulțumit doar cu desființarea postului şi, din acest motiv, doreşte o modificare a Codului administrativ pentru ca cei care au colaborat cu Securitatea să nu mai poată ocupa funcţii publice.

Florin Cîţu: „Nu o recomandă nimic. Tocmai că a fost mutată din secretar general la Ministerul Justiţiei şi a venit aici. Aceasta este problema. Am învăţat din acele lucruri. Nu a recomandat-o nimic să vină la Guvern, dar atunci când am mutat-o de la Ministerul Justiţiei automat a venit inspector în cadrul Guvernului. Da atunci am semnat acel decret. Şi atunci am spus că e mult mai uşor, dacă avem oameni cu probleme, să desfiinţăm postul. Ştiţi bine că era acea persoană din Ministerul Finanţelor care are o decizie de colaborare cu Securitatea”, a declarat premierul.

Florin Cîţu: „Dacă doar mutăm dintr-o parte în alta, nu rezolvăm nimic”

Premierul a explicat de ce se impune o nouă reorganizare în ministere dar şi la Guvern: „Eu anul trecut am reorganizat Ministerul Finanţelor şi postul domniei sale a fost desfiinţat, acea poziţie, a fost mutată bineînţeles mai jos în reorganizare. Dar am făcut tot ceea ce mi-a stat în putinţă. Deci se poate face prin reorganizare, dacă vrem să mutăm. Numai dacă mutăm dintr-o parte în alta nu rezolvăm nimic, dacă sunt oameni cu probleme”, mai spune Florin Cîţu.

Întrebat dacă are în vedere nişte reguli clare pentru a fi evitate situaţiile de acest gen, premierul a răspuns: „Modificarea Codului administrativ şi dacă sunt persoane care au o decizie de colaborare cu Securitatea. Putem să facem acest lucru”.

Un alt caz nerezolvat cu un turnător la securitate este la Ministerul Sănătăţii

Florin Cîţu a anunţat miercuri că aşteaptă, de asemena, să fie reorganizat Ministerul Sănătăţii şi să fie eliminat un post de secretar general adjunct.

Fostul ministru Vlad Voiculescu a solicitat în trecut acest lucru, inclusiv eliberarea din funcţie a celui care ocupă această poziţie din luna martie a anului 2016.

Anunţul prim-ministrului a venit în contextul unei întrebări referitoare la lipsa de intervenţie în schimbarea din funcţie a secretarului general adjunct de la Ministerul Sănătăţii, despre care a apărut în presă că „a colaborat cu Securitatea şi turna evrei”, relatează News.ro.