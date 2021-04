Florin Cîţu a dezvăluit când vom renunţa la mască. Ce se întâmplă la 1 iunie? Alertă. „Bună ziua. Astăzi am avut o şedinţă a Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie. E, de fapt, primul pas. Este o şedinţă pe care o aştept de un an, pentru că în momentul în care am intrat în starea de urgenţă de anul trecut, era complicat să vedem acest scenariu, cum vom reveni la normalitate.

Azi putem să vedem când vom reveni la normalitate. De aceea avem acest Comitet interministerial care să pregătească prima bornă, prima parte, 1 iunie. 1 iunie nu înseamnă că revenim cu totul la normalitate, dar înseamnă un pas, un pas important.

Am spus că atunci putem să facem acest lucru dacă avem aproape 35% din populaţie care trebuie să fie vaccinată, vaccinată. A fost o şedinţă în care s-a aprobat regulamentul. A fost o şedinţă în care le-am spus colegilor mei cam cum trebuie să lucreze. Fiecare minister va veni în Comitet cu propuneri pe care le discută întâ cu sectoarele pe care le are în subordine.

Sunt toate ministerele, pentru că toate au avut măsuri care le-au afectat activitatea sectoarelor pe care le administrează. A fost o şedinţă care ne dă speranţă. Azi începem să ne gândim la revenirea la normalitate. Îi încurajez pe colegii mei să se întâlnească oricând pentru a încuraja revenirea la normalitate.

Este prima fază a revenirii la normalitate de la 1 iunie. O campanie de vaccinare de succes aduce şi normalitatea în România. Are dreptate preşedintele, am dreptate şi eu. Nu revenim de la 1 iunie la 100%, dar vom arăta primul pas, când vom avea o rată de vaccinare de 35%, dar revenirea la normalitate nu se poate face fără vaccinare. Aceasta este soluţia.

(despre PNRR şi CE) Nu aş spune că a refuzat ceva Comisia Europeană. Cred că e vorba de fine tuning, de a remodela ce avem noi în PNRR, pentru a intra exact în tiparele pe care le are CE.

(n.r. – despre situaţia de la Institutul Oncologic) Haideţi să aşteptăm concluziile pe care le va avea doamna ministru. Să vedem cine a aflat, când s-a aflat, cine a ştiut…

În perioada următoare nu putem vorbi de redeschiderea unui sector sau altul în totalitate. Cred că vor fi doar teste-pilot. Sunt câteva propuneri la Ministerul Culturii, la Teatrul Naţional şi Opera Română.

După ce ne vaccinăm, vom renunţa şi la mască. De la 1 iunie e cam devreme. Trebuie să ne gândim să renunţăm la mască după ce vom avea acea ţintă de 10 mil de oameni vaccinaţi

A fost o discuţie azi. Min Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei se uită care este situaţia şi cum vor reveni copiii la şcoală după 4 mai. Să vedem ce concluzii au cele două ministere şi apoi vom comunica public. Nu sunt adeptul măsurilor disprorpoţionate. În acest moment nu au fost propuse măsuri pentru zonele în care incidenţa ratei de infectare cu Covid-19 este mare”, a declarat Florin Cîţu.