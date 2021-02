Premierul Cîțu iese la atac. „Nu este adevărat şi asta arată că avem foarte mulţi oameni în spaţiul public care nu ştiu să citească un buget, este şi o explicaţie pentru faptul că suntem astăzi aici cu România. Sunt foarte mulţi oameni care vorbesc în spaţiul public fără să înţeleagă cum se face un buget, fără să înţeleagă cum se citeşte un buget şi aruncă aceste informaţii.

Repet, Ministerul Sănătăţii are 11,43 miliarde de lei, buget mai mare decât anul trecut, un an special, cu cea mai mare criză de sănătate în ultima sută de ani şi am alocat mai multe resurse într-un an în care nu o să avem aceeaşi situaţie. În plus, suntem cu aproape 2 miliarde mai mult decât am avut în 2019, când era un an normal. Deci toate aceste discuţii în spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu înţeleg şi nu ştiu şi nu ştiu să citească un buget ori vor să facă doar scandal şi atât, ceea ce este trist, pentru că totuşi noi trebuie să mergem mai departe, economia trebuie să meargă mai departe şi nu trebuie să stăm în fiecare zi să-i educăm pe oameni cum să citească un buget”, a spus Cîţu, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL, notează Agerpres.

Premierul Cîțu iese la atac. „Nu vor fi probleme la plata facturilor”

Premierul a afirmat că nu are nicio problemă cu ministrul Sănătăţii şi că acesta nu s-a plâns cu privire la bugetul alocat acestui domeniu.

Cîțu a ținut să asigure pe toată lumea că nu vor fi probleme la plata facturilor.

„Am discutat cu toţi, şi cu liderii coaliţiei, cu toată lumea, discutăm şi astăzi. Nu există discuţii. Liderii coaliţiei şi-au asumat un deficit bugetar de 7,16%. (…) A fost publicat bugetul săptămâna trecută pentru a vedea dacă există nevoi în unele zone, s-au identificat unele zone, dar sunt sume mici, câteva credite de angajament. Da, cred că la Ministerul Sănătăţii vor mai fi puse credite de angajament, ceea ce înseamnă că pot să mai facă contracte. În rest pentru plata facturilor şi la Ministerul Dezvoltării, şi la Ministerul Transporturilor, şi la Ministerul Sănătăţii banii sunt alocaţi. Nu este nicio problemă. Aşa am avut discuţii şi în anii anteriori şi veţi vedea că nu vor fi probleme la plata facturilor”, a conchis Florin Cîţu.