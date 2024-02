Premierul Bulgariei spune că atacurile la adresa cabinetului și la adresa unora dintre „miniștrii incomozi” se fac deoarece au fost afectate multe interese ale „intangibililor”. Mai mult în analiza premierului Denkov, la începutul ședinței de miercuri a Consiliului de Miniștri, vorbeşte despre scandalurile artificiale care încearcă să-l reducă la tăcere.

„Guvernul va aproba acum un memorandum de cooperare cu Asociația pentru Transparență fără Frontiere. Acest document este o continuare a liniei principale din programul nostru de guvernare – lupta împotriva corupției. Ne va oferi posibilitatea de a transfera know-how și instrumente practice pentru o bună guvernare, sisteme de evaluare a calității și transparenței atunci când se lucrează cu resurse publice”, a explicat premierul Bulgariei.

Premierul Bulgariei: Guvernul este atacat pentru că a afectat multe interese

Premierul Bulgariei a mai declarat: „Decizia de astăzi îmi oferă posibilitatea să subliniez un adevăr pe care scandalurile artificiale încearcă să-l reducă la tăcere, și anume că în ultimele 8 luni, Bulgaria a reușit să se desprindă de pe ultimul loc la capitolul corupție, pe care l-a ocupat în anii tranziției. Multe interese ale celor de neatins de către lege au fost afectate de scheme de corupție întrerupte și de măsuri de transparență ale cheltuielilor publice. Și acesta este motivul atacurilor constante asupra cabinetului și asupra unor miniștri incomozi, care s-au intensificat pe măsură ce se apropie rotativa. Tema combaterii corupției își face cu greu loc în zgomotul scandalurilor mărunte și al dezinformării. A trebuit să asistăm la încă o crimă cu amprenta instituțiilor putrede, pentru a realiza de ce lupta împotriva corupției și reformarea justiției sunt importante”, a spus premierul.

Premierul Bulgariei. Sursa foto: 24chasa.bg.

Nikolai Denkov: Am pus capăt scurgerii de bani de la trezorerie

Premierul a mai subliniat faptul că a pus capăt risipei de bani de la trezorerie şi a introdus reguli de finanțare a municipalităților

„Iată câteva exemple importante ale victoriilor împotriva corupției ale guvernului nostru, care au avut loc în ciuda rezistenței acerbe – am oprit licitațiile interne vicioase ale Companiei de Consolidare a Statului pentru aproximativ 800 de milioane de leva și am recuperat sume și datorii plătite în avans, am întrerupt schema de la PCTF de la Kăpitan Andreevo și a restabilit controlul de stat asupra alimentelor care intră în Bulgaria. Am câștigat bătălia epică pentru Târgul de la Plovdiv și nu am permis ca acesta să fie dăruit consulului onorific al Rusiei în Bulgaria. Am pus capăt scurgerii de bani de la trezorerie prin reparații de drumuri, am introdus reguli de finanțare a municipalităților, astfel încât să nu se dea bani în funcție de culoarea politică a primarului”, a subliniat Denkov.

Premierul Bulgariei. Sursa foto: Wikipedia

Premierul Bulgariei: Am introdus transparență în distribuirea vaucherelor

Premierul Bulgariei a mai anunţat că a oprit vechea schemă de scurgere de bani la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Am transformat modul în care sunt repartizate fondurile pentru sport – acum depind de criterii specifice precum populația, numărul celor care fac sport, infrastructura disponibilă, numărul de școli din regiune. Am introdus transparență în distribuirea vaucherelor pentru antrenament și astfel am economisit peste 300 de milioane de leva din măsuri cu eficiență îndoielnică. Am introdus o nouă formulă de reglementare a prețurilor medicamentelor, prin obligarea spitalelor private să efectueze achiziții publice, am oprit vechea schemă de scurgere de bani la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Am lansat reforma constituțională și ne- am respectat angajamentul de a lupta împotriva puterii necontrolate și de a construi un sistem de justiție lipsit de impunitate. Toate acestea s-au întâmplat pentru că se produce o schimbare semnificativă în guvernare, chiar aceasta a fost calificată ca fiind o “adunătură”, a fost categoric premierul Denkov, potrivit 24chasa.bg.