Premierul Alexandru Munteanu merge la Bruxelles pentru întrevederi cu liderii UE. Reforme, extindere și proiecte strategice pe agendă

Republica Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua cea de-a doua sa vizită oficială externă în perioada 17–18 noiembrie, la Bruxelles, Regatul Belgiei. Șeful Executivului are programate întrevederi cu mai mulți oficiali ai instituțiilor Uniunii Europene, precum și participări la evenimente de nivel înalt dedicate viitorului Europei și procesului de extindere.

Munteanu se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, și cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere.

Potrivit Guvernului, discuțiile se vor concentra pe agenda de reforme a Republicii Moldova, pe acțiunile necesare pentru avansarea integrării europene și pe sprijinul politic, financiar și instituțional acordat de UE.

Pe 18 noiembrie, premierul va participa la Forumul privind extinderea europeană, desfășurat sub motto-ul: „Prin extinderea Uniunii, asigurăm viitorul nostru”. Evenimentul reunește lideri europeni, comisari și experți pentru a discuta pașii necesari noilor etape de extindere.

Tot la Bruxelles, Alexandru Munteanu va susține un discurs la Summitul European de Afaceri, care marchează 25 de ani de existență. Summitul reprezintă o platformă de dialog între guverne, mediul de afaceri și instituțiile europene pentru identificarea soluțiilor care să mențină UE rezilientă, competitivă și inovatoare în contextul geopolitic global.

Premierul își va încheia vizita printr-o întâlnire cu cetățenii moldoveni stabiliți în Belgia.

Pe 13 noiembrie, premierul Alexandru Munteanu a efectuat prima sa vizită oficială externă, la București, unde s-a întâlnit cu președintele României, Nicușor Dan, și cu omologul său român, Ilie Bolojan.

Premierii Republicii Moldova și României au reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog dinamic, axat pe proiecte strategice în beneficiul cetățenilor celor două state. Ilie Bolojan l-a asigurat pe Munteanu că: „România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova”.

La declarațiile de presă, Ilie Bolojan a lăudat implicarea cetățenilor moldoveni la scrutinul parlamentar din 28 septembrie și modul în care autoritățile de la Chișinău au făcut față provocărilor la adresa democrației.

„Mă bucur că România a contribuit la aceste eforturi. Așa cum am agreat în cadrul discuțiilor noastre, vom menține un dialog extrem de dinamic între miniștrii noștri. Trebuie să continuăm și să aprofundăm proiectele comune deja angajate sau pe care le vom decide împreună în viitor, în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat premierul român.

Bolojan a reiterat importanța proiectelor de interconectare energetică și de transport, precum linia electrică Suceava–Bălți, reabilitarea rutei feroviare Iași–Ungheni și construirea podului de la Ungheni, primul pod peste Prut construit în 60 de ani. El a subliniat și necesitatea reducerii timpului de așteptare la frontieră, având în vedere că România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova.

În plan european, Ilie Bolojan a transmis un mesaj clar: Uniunea Europeană este singura opțiune capabilă să răspundă aspirațiilor de modernizare și creștere a nivelului de trai ale cetățenilor moldoveni.

„E nevoie ca la nivelul Uniunii Europene să găsim rapid soluții pentru deschiderea primelor clustere de negociere cu Republica Moldova, iar România susține ferm acest obiectiv”, a afirmat premierul României.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a reconfirmat voința Chișinăului pentru reforme și a mulțumit României pentru sprijinul constant și pentru „rolul său de avocat în capitalele europene”.

„Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi construim punți, punți diferite și trainice: interconectare energetică, drumuri și poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună, libertate de circulație, sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, parteneriate directe între instituții educaționale”, a declarat premierul.

Premierul a subliniat că România rămâne principalul partener comercial și investitor în Republica Moldova. Peste 1600 de companii românești activează în prezent în țară