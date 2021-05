DRDO 2-DG este un medicament care reduce dependența de oxigen. El a fost dezvoltat de DRDO și de Laboratoarele Dr. Reddy.

Aşadar, a fost lansat primul lot de medicamente 2-deoxi-D-Glucoză pentru tratarea pacienților cu Covid-19. Medicamentul a fost dezvoltat de Organizația de Cercetare și Dezvoltare a Apărării (DRDO) în colaborare cu Laboratoarele Dr Reddy (DRL).

„Cu sprijinul DRDO și a conducerii ministrului Apărării Uniunii Rajnath Singh, acest medicament anti-COVID 2DG este primul nostru rezultat bazat pe cercetare în lupta împotriva Covid-19. Acesta va reduce timpul de recuperare și dependența de oxigen”, a declarat dr. Vardhan.

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh and Union Health Minister Dr Harsh Vardhan release first batch of Anti-COVID drug 2DG developed by DRDO pic.twitter.com/gUu6IuYlrT

— ANI (@ANI) May 17, 2021