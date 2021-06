Kataluna Enriquez, un bărbat biologic care a devenit femeie, a câștigat concursul de frumusețe Miss Nevada USA, desfășurat în Las Vegas, pentru prima dată în istorie.

Kataluna Enriquez este o femeie transsexuală, în vârstă de 27 de ani, și și-a trecut în cont titlul de Miss Nevada USA, în urma competiției desfășurate la hotelul-cazino South Point din Las Vegas, obținând victoria în fața altor 21 de femei naturale.

Pentru prima dată în istorie, o transsexuală a câștigat Miss Nevada

Enriquez este un influencer al rețelelor de socializare, model și actor din Statele Unite ale Americii (SUA), care ar fi făcut trecerea de la bărbat la femeie atunci când avea doar 14 ani. Enriquez a devenit primul bărbat biologic care a câștigat titlul Miss Nevada USA din istoria acestui concurs, conform Unilad.

La data de 29 noiembrie, Kataluna Enriquez urmează să candideze la concursul Miss America. „Un lucru important pentru mine este incluziunea, diversitatea și reprezentarea. Este ceva de care nu am avut parte în copilărie și care încă lipsește în lumea de astăzi. Este o mare onoare să câștigi, mai ales în luna Pride. Nu am avut emoții, știam că am muncit foarte mult pentru această victorie”, a spus câștigătoarea.

„Astăzi sunt mândră să fiu o femeie transgender de culoare. Personal, am învățat că diferențele mele nu înseamnă că sunt mai prejos, ci că sunt mai presus”, a mai declarat câștigătoarea concursului de Miss din Nevada.

Calități în afara frumuseții la concursurile de Miss

Kataluna Enrique a mai spus că fiecare ținută prezentată în cadrul concursurilor de frumusețe este foarte scumpă. Iar participantelor le este greu să găsească vestimentație adecvată. Ea a mai spus că visează să ajungă designer și să creeze rochii și pentru ea, dar și pentru alte femei. „Aceste competiții nu sunt legate doar de frumusețe, ci și de modul în care te prezinți și pentru ce cauze pledezi”, a conchis câștigătoarea.