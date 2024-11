Premieră în România. Samsung lansează unul dintre cele mai așteptate gadgeturi

Samsung anunță lansarea unuia dintre cele mai căutate gadgeturi și pe piața românească. Inelul inteligent Galaxy Ring va fi disponibil, în sfârșit, și pentru amatorii de tehnologie din țara noastră.

Galaxy Ring a fost lansat încă din vară, dar în România a ajuns cu o întârziere de câteva luni. Noul gadget este considerat un produs premium datorită prețului, dar și a funcțiilor de top pe care le îndeplinește.

Producătorul coreean detehnologie și-a anunțat clienții români, printr-un e-mail, că așteptarea a luat sfârșit. Inelul inteligent Galaxy Ring va fi disponibil și la noi, din 12 noiembrie. Cei interesați îl pot achiziționa online, din magazinul producătorului sau prin Samsung Shop App, cât și de la parteneri. Gigantul coreean nu a anunțat, momentan, prețul de vânzare, dar în Europa inelul se vinde cu aproximativ 450 de euro (2.250 lei) .

Noul Galaxy Ring beneficiază de funcții de monitorizare a stării de sănătate a deținătorilor, a căror performanță este îmbunătățită de Inteligența Artificială prin Galaxy AI. Inelul inteligent de la Samsung poate fi conectat cu celelalte dispozitive Galaxy și este adaptabil la stilul fiecărui beneficiar, măsurând parametri importanți pentru starea de bine.

Samsung Galaxy Ring este disponibil în trei culori, negru, argintiu și auriu, și în nouă mărimi diferite. Utilizatorii vor avea la dispoziție și un kit de probă, pentru mărimi, pentru a-și alege dimensiunea potrivită. Potrivit producătorilor, dispozitivul are un nivel ridicat de rezistență la apă și la zgârieturi.

Samsung Galaxy Ring este optimizat pentru monitorizarea sănătății și este integrat cu aplicația Galaxy Health. Inelul include un senzor EKG și un dispozitiv de măsurare a fluxului sanguin. De asemenea, monitorizează calitatea somnului, detectând o serie de parametri între care, întârzierea somnului, respirația, mișcările nocturne și sforăitul.

Pentru a îndeplini funcțiile inelul este dotat cu trei senzori: accelerometru care monitorizează mersul, alergatul sau alte activități fizice; senzor de temperatură pentru monitorizarea variațiilor termice, a ciclurilor de somn și a stării de sănătate generală; senzor optic Bio-signal pentru monitorizarea ritmului cardiac și identificarea eventualelor anomalii în dinamica sa.

Bateria cu care este dotat permite ca inelul să funcționeze timp de șapte zile după o încărcare completă. Practic, va fi pus pe deget luni, de exemplu, și va fi scos, pentru încărcare, abia duminică. Încărcarea se face prin cablu sau wireless, dar și prin partajare de energie wireless.

Noul inel inteligent va fi integrat în universul dispozitivelor Galaxy. Aplicațiile dezvoltate de Samsung va permite ca, prin intermediul Bluetooth, dispozitizul să controleze o serie de funcții ale telefonului. În plus, aplicația Find My Ring ajută la identificarea, pe hartă, a locației în care se află gadgetul. Acest lucru facilitează recuperarea inelului, în caz că este pierdut.

Potrivit autorilor articolului, datele colectate de senzorii Galaxy Ring sunt transferate și păstrate în contul Samsung Cloud conectat la telefon. Astfel, utilizatorii pot analiza informațiile privind evoluția anumitor parametri de sănătate.

În plus, Galaxy Ring poate ajuta la deblocarea altor dispozitive Galaxy, iar acest lucru este de natură să-l facă indispensabil pentru utilizatorii Samsung.

