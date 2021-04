Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara și de la un centru chinologic din Sibiu au lansat un proiect de cercetare pilot în România, care include dresarea patrupezilor în vederea depistării oamenilor infectați cu COVID-19, relatează România TV.

Potrivit unor studii de specialitate, animalele pot mirosi persoanele infectate. 5 câini din rasa Ciobănesc German și unul din rasa Ciobănesc Belgian, cu vârste cuprinse între 7 și 9 luni, vor fi folosiți pe aeroportul din Sibiu. Câinii au început să fie antrenați din luna ianuarie a acestui an, conform publicației bănățene tion.

Dr. Musta: Toți câinii au recunoscut sută la sută probele cu infecție Covid-19

„Am conceput un proiect în care am cerut persoanelor care veneau în evaluare la noi și care aveau testul pozitiv să accepte să li se recolteze, din transpirația de sub braț, o mostră de miros, care era preluată apoi de echipa de la centrul de dresaj. Am participat la ședința de demonstrație și de avizare a rezultatelor acestui proiect și am rămas surprins, dar și impresionat. Toți câinii care au participat au recunoscut sută la sută probele cu infecție Covid-19, chiar și în condițiile în care instructorul a încercat să le devieze atenția sau să îi retragă din zona unde era proba. Ei reveneau și insistau pentru proba respectivă”, a explicat cunoscutul dr. Virgil Musta, de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara.

Probele pot fi prelevate doar de la pacienții care nu urmează un tratament anti-Covid. Pentru dresajul patrupezilor au fost folosite câteva sute de probe. După doar 6 zile de antrenament, câinii au reușit să identifice cu acuratețe virusul.

Câinii pot semnala boala prin mai multe căi

„În funcție de practica pe ziua respectivă și în funcție de antrenamentele anterioare, se prezintă probele pozitive, se prezintă probele negative în același antrenament și probe distractoare, care pot varia de la foarte multe substanțe, obiecte, medicamente până la mâncare. Dintre toate, câinele va identifica mirosul specific bolii. Și, atunci, în momentul în care va identifica mirosul, ne va semnala. O poate face fie prin poziție așezat, fie prin poziție de urmărire, de preluare a subiectului respectiv, fie printr-un interes maxim către o persoană, în funcție de cum e prezentată situația”, spune Silviu Stan, de la Centrul Chinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu.

După primirea avizării, proiectul va trece în etapa de operaționalizare. De asemenea, echipele canine au nevoie de procesul de acreditare. Animalele vor fi folosite pe Aeroportul Internațional Sibiu pentru a depista pacienții cu infecția Covid-19.

Sursa foto: Spitalul Victor Babeș Timișoara