Premieră în lumea medicală. Descoperirea care va permite refacerea mai rapidă a leziunilor

Premieră în lumea medicală. Oamenii de știință din Australia au făcut o descoperire care ar putea ajuta la refacerea mai rapidă a țesuturilor umane. Descoperirea vine după cercetări care s-au întins de-a lungul a nouă ani.

Oamenii de știință australieni au descoperit o serie de celule care au capacitatea să se transforme în celule endoteliale şi celule macrofage. Acestea sunt responsabile pentru refacerea vaselor de sânge și a ţesuturilor.

Oamenii de ştiinţă din Australia au descoperit un tip nou de celule. Este o premieră, dar și o descoperire importantă pentru medicină, dat fiind că va permite refacerea mai rapidă a țesuturilor umane lezate.

Un studiu publicat de cercetătorii de la Institutul de Sănătate şi Cercetare Medicală din statul Australia de Sud prezintă noua premieră. Oamenii de știință au descoperit că anumite celule se pot transforma în două tipuri de celule cunoscute deja. Este vorba despre celule endoteliale, care formează vasele de sânge, şi celule macrofage. Acestea din urmă sunt responsabile cu refacerea și apărarea ţesuturilor.

Noile celule, descoperite în stratul exterior al aortei la şoareci adulţi, au fost denumite progenitori EndoMac.

Cercetările s-au întins pe parcursul a nouă ani, timp în care oamenii de știință au făcut numeroase experimente.

Potrivit echipei de cercetare din Australia, existența acestor celule, cu funcţii similare, a fost descrisă în teoria ştiinţifică de peste un secol. Ele nu au fot descoperite, niciodată până în prezent. Aceștia au precizat că descoperirea va permite îmbunătățirea vindecării leziunilor.

Conform descoperirii în premieră, cercetătorii au constatat că celulele respective sunt activate de leziuni sau de o circulaţie sangvină deficitară. Într-o astfel de situație, ele se extind rapid și ajută la procesul de vindecare.

Studiile arată care este importanța acestei descoperiri. Deși cercetările nu s-au încheiat, estimările indică faptul că progenitorii EndoMac ar putea fi folosiţi pentru a stimula vindecarea în cazul unor afecţiuni grave.

