Ligia Deca, despre importanța educației pentru sănătate în școli. Este nevoie de extinderea rețelei de medicină școlară

Ligia Deca propune extinderea rețelei de medicină școlară. Astfel,elevii și părinții acestora vor avea acces la o paletă cât mai largă de servicii de sănătate. Între altele,

Ministra Educației a participat la un eveniment dedicat sănătății copiilor. Cu acest prilej, a precizat că unul dintre obiectivele atinse în mandatul său a fot legat implementarea programului de acordare a unei mese sănătoase în școli.

Ministea Educației a vorbit despre problemele de sănătate în rândul elevilor, în cadrul evenimentului „Sănătatea unei naţiuni pleacă de la sănătatea copiilor noştri”. În acest context, a vorbit despre necesitatea campaniilor de prevenire a consumului de alcool și droguri. De asemena, a pus accent pe necesitatea reducerii obiceiurilor alimentare nesănătoase.

Totodată ministra Educației a avut un mesaj pentru ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Ea a spus că este nevoie de extinderea rețelei de medicină școlară. În acest sens, a vorbit despre necesitatea informării elevilor cu privire la nutriție, evitarea dependențelor și educație prin sport.

Ligia Deca a vorbit despre introducerea educației pentru sănătate, pentru alimentație sănătoasă, dar și despre egalitatea de șanse în planurile cadru de învățământ. Astfel de teme vor fi introduse în programele școlare pentru disciplinele de studiu și modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar.

Ministra liberală a mai arătat că în disciplina Consiliere și orientare există inclusiv tematică obligatorie cu toate elementele care țin de educație pentru sănătate. În acest sens i-a transmis un mesaj ministrului Sănătății, Alexandru Rafila.

La eveniment, ministra Educației a vorbit despre programul guvernamental „Masă caldă” pentru elevi. Acesta a fost introdus într-un număr tot mai mare de școli. Potrivit ministrei Ligia Deca sunt, în prezent, 650.000 de beneficiari.

Ministra a explicat că programul are la bază o serie de indicatori pentru măsurarea calității. Este vorba despe aportul caloric, diversitatea alimentelor, echilibrul nutrițional și altele.

„De asemenea, această masă la școală are o serie de indicatori de măsurare a calității: aportul caloric, diversitatea alimentelor, echilibru nutrițional, condiții de păstrare și servire, dar și indicatori prin care monitorizăm consumul responsabil (de exemplu, cum facem managementul resturilor alimentare). Am introdus și indicatori de impact, astfel încât să vedem cum facem programul mai bun an de an și cum îl extindem, așa cum prevede legea”, a explicat Deca.