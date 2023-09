Regim alimentar pentru pacienții cu diabet. Alimentul ieftin recomandat de medicii specialiști

În cazul în care stomacul este gol, ficatul este cel care suportă consecințele. Când vine vorba de alegerea alimentelor, diabeticii au un regim aparte. În cazul lor, stabilirea meniului pentru micul dejun este ceva mai dificilă.

Prima masă a zilei, micul dejun, eliberează glucoza în sânge. Într-un studiu inițiat de medicii canadieni s-a constat că omleta poate fi o alternativă extrem de sănătoasă și sățioasă pentru pacienții diabetici.

Alimente recomandate pentru diabetici

Alimentele sărace în carbohidrați stabilizează nivelul glicemiei pe întreaga zi și, totodată, ajută la diminuarea postprandială a nivelului glucozei din sânge.

Un studiu publicat în revista de specialitate The American Journal of Clinical Nutrition inițiat de profesorii de la Universitatea British of Columbia a identificat masa ideală pentru diabetici. Concret, este vorba de un meniu fără carbohidrați dar cu grăsimi nesaturate.

„Vârful glicemic atins imediat după ingerarea alimentelor la micul dejun se explică printr-o combinaţie de factori. Pe de-o parte apare o rezistenţă aproape spontană la insulină în primele ore ale zilei la persoanele cu diabet zaharat de tip 2 şi, pe de altă parte, se resimte impactul alimentaţiei specific societăţii occidentale la micul dejun – cereale, pâine toast şi fructe – care abundă în carbohidraţi”, explică Jonathan Little, principalul autor al studiului publicat în The American Journal of Clinical Nutrition.

Potrivit studiului persoanele cu diabet care nu se abat de la dieta cu puțini carbohidrați resimt mai puțin nevoia de dulciuri și au un grad mai mare de sațietate.

Semne la care pacineții diabetici trebuie să fie atenți

Pe de altă parte pacienții diabetici manifestă de cele mai multe ori simptome precum sete excesivă, amorțeli ale membrelor, urinări dese sau scădere în greutate. Din păcate, acestea nu sunt singurele simptome care indică existența diabetului zaharat.

Cercetătorii apreciază că sunt și alte manifestări care pot orienta diagnosticul, aparte testele tradiționale de sânge, precum glicemia, testul de toleranță la glucoză sau hemoglobina glicozilată.

Nivelul glicemiei oscilează pe durata zilei, De obicei este măsurată cu ajutorul testelor de sânge efectuate dimineața, pe stomacul gol. Recoltarea sângelui se face obligatoriu înainte de masă. Regula de bază este ca timp de cel puțin opt ore să nu se consume alimente sau alte băuturi în afară de apă.

Cazuri urgente

În condițiile menționate, valorile glicemiei pentru un adult sănătos ar trebui să se încadreze în intervalul 72-108 mg/dL. O valoare mai mică de 70mg/dL necesită o consutație la medicul de specialitate. În cazul în care nivelul glicemiei este mai mic de 59mg/dL situația este critică și pacientul respectiv trebuie să se prezinte imediat la urgențe.

Riscul de hipoglicemie este foarte mare, în acest caz se impune efectuarea investigațiilor suplimentare. O valoare a glicemiei de peste 215 mg/dL indică faptul că respectiva persoană este suspectă de diabet zaharat. Intervalul cuprins între 120 și 180 mg/dL este considerat printr-un risc mediu.

Altfel spus, pacientul se află în faza de pre-diabet. În acest caz este recomandat să-ți faci un set de analize penntru a observa evoluția. Glicemia care trece peste pragul de 300mg/dL este considerată o urgență medicală, potrivit doctorulzilei.ro.