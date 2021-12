Pregătiți-vă pentru cea mai sinistră noapte! Va fi cea mai lungă lună plină! Când va avea loc şi ce efecte are asupra noastră

Pentru a prinde luna rece la maxim, priviți cerul începând cu ora 23:36. Luna nu este oficial plină până sâmbătă, ea va apărea plină timp de trei zile, de vineri seara (17 decembrie) până luni dimineața (20 decembrie). Vom avea parte de „un weekend cu lună plină”, anunţă NASA.

La o zi mai târziu, solstițiul de iarnă va avea loc exact la ora 10:59 EST (1559 UTC) marți (21 decembrie), când Polul Nord se află la cea mai îndepărtată înclinare – 23,5 grade – departe de soare.

În acel moment, cei din emisfera nordică pot să- și ia rămas bun de la toamnă și să întâmpine iarna, care va dura până la echinocțiul de primăvară din 20 martie 2022.

Solstițiul de iarnă este cea mai scurtă perioadă cu lumină solară faţă de orice zi a anului

În Washington DC, unde are sediul NASA, asta înseamnă doar 9 ore, 26 de minute și 12,9 secunde de lumină solară de la răsărit până la apus. Amiaza solară, cel mai înalt punct pe care Soarele îl atinge pe cer în acea zi, va fi la 27,7 grade în Washington DC, cel mai scăzut nivel din acest an. De notat, amiaza solară, de obicei, nu are loc la prânz sau la 12:00, ora locală.

Solstițiul de iarnă este, de fapt, cel care face din luna rece cea mai lungă lună plină a anului, câștigându-i numele de lună de noapte lungă, a raportat NASA.

În timpul lunii pline, Soarele, Pământul și Luna se aliniază

Orbita Lunii în jurul Pământului este puțin diferită de orbita Pământului în jurul Soarelui (orbita Lunii este la aproximativ 5 grade față de planul orbitei Pământului), deci este de obicei puțin mai înaltă sau mai mică decât umbra Pământului atunci când are loc alinierea, ceea ce permite razelor soarelui să ilumineze partea Lunii îndreptată spre Pământ.

Solstițiul de iarnă adaugă o întorsătură acestor evenimente. Când calea Soarelui apare jos pe cer în jurul solstițiului de iarnă, „calea Lunii pline, opusă Soarelui, apare cel mai sus pe cer”, a raportat NASA.

În Washington, DC, de exemplu, luna rece va fi pe cer timp de 15 ore și 33 de minute, din care 14 ore și 34 de minute apare atunci când Soarele este apus. Luna rece este numită așa din motive evidente, deoarece această perioadă a anului aduce nopți lungi și reci.

Alte nume ale lunii decembrie în afară de Luna rece sunt Luna de gheață și Luna de iarnă

Vechile nume europene pentru ultima lună plină dinaintea solstițiului de iarnă includ Luna de stejar și Luna dinainte de Yule, festivalul de trei zile al solstițiului de iarnă celebrat în Europa pre-creștină. (Abia în secolul al X-lea, regele Haakon I al Norvegiei a asociat Yule cu Crăciunul, când a început să introducă religia în regiune, o practică care s-a răspândit mai târziu în Europa, a scrie NASA.

Termenul de lună de stejar poate avea legături cu druizii, un popor străvechi care a trăit în ceea ce este acum Marea Britanie și Franța. Se spune că ei au cules vâsc din stejari, conform unui text din secolul I d.Hr. de la istoricul roman Pliniu cel Bătrân.

Vâscul de stejar, planta magică venerată de mii de ani. Este numit ”lacrima stejarului”

Vâscul, o plantă parazită veșnic verde care crește pe alți copaci, este adesea vizibil în lunile de iarnă când copacii gazdă își pierd frunzele; fructele sale mici și lipicioase albicioase apar din octombrie până în decembrie, potrivit Universității de Agricultură și Resurse Naturale din California.

Celții au fost cei care au inițiat un adevărat cult al acestei plante pe care o considerau de esență divină şi se vede perfect acum pe luna rece din decembrie. În viziunea lor, cel mai prețios vâsc era cel crescut pe stejar, îl numeau ”lacrima stejarului” și însoțeau culegerea unui astfel de vâsc de ceremonii fastuoase. Deși fructele vâscului sunt toxice, ramurile tinere cu frunze se folosesc în scopuri terapeutice, iar unii specialiști cred că are proprietăți anti-cancer.

Cu siguranță şi somnul va fi tulburat pentru mulți oameni, iar dacă nu dormiți şi vreți totuși să aruncați o privire asupra lunii reci, fiţi atenţi vineri și sâmbătă, deoarece sunt primele seri din acest an în care veţi putea vedea o lună plină sau aproape plină pe cer. De aceea, unii oameni numesc Luna copil, pentru că copiii care se culcă mai devreme mai pot prinde spectacolul de pe cer, a mai scrie pe site-ul NASA.