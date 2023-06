Prefectul de Neamț provoacă un scandal fotbalistic! CSM Ceahlăul cere politicienilor să nu se amestece în fotbal

CSM Ceahlăul a dat un comunicat neobișnuit: „CSM Ceahlăul nu are culoare politică. CSM Ceahlăul reprezintă municipiul Piatra-Neamț și județul Neamț. CSM Ceahlăul este echipa favorită a mii de suporteri și nu reprezintă un partid politic. Vrem ca toți factorii decidenți să priceapă asta. ”Am propus!” sau ”Vom face!” nu ne caracterizează. Noi am făcut și am făcut lucruri care au readus mândria în sufletele a zeci de mii de oameni. Faceți lucruri, dar în liniște și pentru asta vă vom fi recunoscători. Faceți lucruri, dar cu gândul că ”ÎMPREUNĂ ÎN LIGA 2” vom reuși să bucurăm suporterii și prin evoluțiile noastre, prin rezultate și muncă vom duce CSM Ceahlăul pe prima scenă a fotbalului românesc într-un viitor, poate nu prea îndepărtat. Pentru asta însă trebuie să luptăm ”ÎMPREUNĂ ÎN LIGA 2”„

Adrian Niță , prefectul județului Neamț a declanșat acest scandal printr-o postare neinspirată. În aceasta, din calitatea de reprezentant al PSD, ataca administrația liberală a orașului Piatra Neamț: „C lubul Sportiv Municipal Ceahlăul a promovat în Liga a II-a. Această promovare ne-a bucurat pe toți iubitorii fenomenului fotbalistic din Piatra Neamț și nu numai. Pentru a face o figură frumoasă în noul an competițional echipa noastră iubită are nevoie de sprijinul nostru al tuturor: suporteri, oameni de afaceri sau din administrație.

Din păcate, deși șefilor din Primarie le-a plăcut să se pozeze la stadion după meciurile care au consfințit calificarea în liga secundă, majoritatea construită în jurul liberalilor din consiliul local a propus și votat la ultima ședință de consiliu local un ajutor pentru clubul fanion al orașului nostru în valoare de 100 000 de lei, vreo 20 000 de euro , adică o sumă echivalentă cu valoarea aproximativă a unui metru pătrat de stație de autobuz, bani ce nu ajung nici măcar pentru achiziționarea echipamentului necesar. Atât s-a putut!!”

CSM Ceahlăul, sprijinită de primarul din Piatra Neamț

A doua zi a venit replica primarului, Adrian Carabelea care i-a explicat că nu sunt 100.000 de lei, ci 200.000 de lei, ba mai mult, donează personal o sumă lunar pentru susținerea clubului de fotbal și că, spre deosebire de prefectul Niță, face și altceva decât poze cu echipa și comunicate stupide: