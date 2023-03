Predicții pentru premiile Oscar 2023. Care este filmul care va lua marele premiu al industriei de la Hollywood

Clayton Davis, cu cunoscut jurnalist de monden din Statele Unite a scris că a văzut toate filmele care au intrat în competiția premiilor Oscar 2023.

”Se preconizează că „Everything Everywhere All at Once”, va fi cel mai mare câștigător al serii, inclusiv premiul pentru cel mai bun film dar și alte două premii pentru roluri de interpretare. Printre acestea se numără Michelle Yeoh și Ke Huy Quan, pentru rolul de cel mai bun actor într-un rol secundar”, a scris Clayton Davis, în analiza sa.

Filmul lui Tom Cruise în cărți pentru un Oscar

Filmul regizat de Tom Cruise, unde joacă și rolul principal, ”Top Gun – Maverick”, este în cărți pentru două premii Oscar.

”Deși este mai aproape de câștigarea categoriei de top decât crede lumea, ar trebui să ne așteptăm totuși, realist vorbind, la un premiu Oscar în zona de montaj sau de sunet”, a mai scris Clayton Davis.

Oscarul pentru cel mai bun film

Jenelle Riley, scenarist și jurnalist american crede că actrița Michelle Yeoh, care joacă în Everything Everywhere All at Once, va câștiga premiul pentru cea mai bună actriță.

”A trecut aproape un an de când am văzut-o în acest rol fabulos și număr zilele până când Yeoh va lua un Oscar, ceea ce ar face istorie, fiind prima asiatică laureată cu premiul categoriei. Aștept să plâng de emoție”, a scris Riley.

Oscarul pentru cel mai bun scenariu de film va fi câștigat, crede Riley, de filmul ”All Quiet on the Western Front”, deși dacă ar fi după ea, premiul ar merge spre filmul ”Women Talking”.

„Women Talking ar merita să se bucure de o primire caldă din partea membrilor Academiei, așa că aș sărbători victoria scenariului excelent al lui Sarah Polley dacă ar câștiga”, a spus ea.

Pariurile de la Hollywood

Cel mai bun film: Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun regizor: Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun actor: Austin Butler, Elvis

Cea mai bună actriță: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun actor secundar: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Cea mai bună actriță secundară: Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Scenariu original: Everything Everywhere All at Once

Scenariu adaptat: Women Talking

Film de animație: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Cea mai bună scenografie: Babylon

Cea mai bună imagine: All Quiet on the Western Front

Cele mai bune costume: Elvis

Cel mai bun montaj: Top Gun: Maverick

Makeup și coafură: Elvis

Sunet: Top Gun: Maverick

Efecte vizuale: Avatar: The Way of Water

Coloană sonoră originală: The Fabelmans, scriu și cei de la cinemagia.ro.